習近平明年4月訪問日本　可能簽署中日「第5份文件」！

▲中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三在北京舉行會談。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

日北首相安倍晉三訪問中國，23日晚間在北京與中國國家主席展開會談。雙方談及明年4月邀請習近平訪問日本，並暗示明年中日雙方可能簽署「第5份」政治文件。

根據日本《產經新聞》報導，安倍晉三在會談中表示，日方極為重視習近平來訪，希望能將日中關係提升至另一層次，向海內外展示兩國對區域和平、安定、繁榮負責任的決心。習近平也說，將與日方密切溝通，讓日中關係提升至新層次。

日本與北京自1972年建交以來，已經先後簽署過《中日聯合聲明》、《中日和平友好條約》、《中日聯合宣言》，以及2008年的《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》等4份政治文件。

雖然會談中雙方並未直接點出，但雙方未來可能簽署有關未來中日關係的第5份政治文件。第5份文件內容可能包含經濟、環境等全球性議題。中國駐日大使孔鉉佑今年9月曾說，「若條件成熟，對於簽署第5份政治文件並無意見。」

這是習近平自今年6月出席大阪20國集團高峰會（G20）後，再度與安倍晉三與行會談。雙方在會談中一致同意合作促使北韓無核化，並且同意履行聯合國安理會決議相當重要。

另一方面，習近平向安倍提到，希望日本能支持中國與俄羅斯在聯合國就解除對北韓部分制裁的提議，不過日本內閣官房副長官岡田直樹會後表示，「鬆綁制裁目前仍言之尚早。」

安倍晉三會後動身前往四川成都，預計將出席24日展開的中日韓3國領袖峰會，期間預定與南韓總統文在寅、中國國務院總理李克強舉行會談。

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！