疑妻偷吃！綠帽夫開大絕買下摩鐵「整組床單」捉姦...結果卻超傻眼

▲徐男抓姦不成，反被妻子提告傷害，台北地檢署將他依家暴傷害、強制等罪嫌起訴。（圖／資料照）

圖文／周刊王

徐姓男子懷疑吳姓妻子與人外遇，今年7月率同4名友人在汽車旅館埋伏逮人，雙方發生肢體衝突，案後，徐男買下旅館整組床單與被枕當作通姦事證，而吳女亦提告丈夫傷害，案經台北地檢署偵辦，因吳女臉部等處被徐抓傷，依家暴傷害、強制等罪嫌起訴徐男，至於吳女被控妨害家庭部分，因無法證明吳女與人發生性行為，另予不起訴處分。

根據了解，徐男與妻子吳女早因感情不睦而分居，而吳女因參加馬術活動認識林姓男子，徐男因此懷疑妻子出軌，7月間便帶著4位友人開車跟蹤吳女，跟到汽車旅館，徐男等人隨在附近埋伏。

晚間吳女現身後，徐男即上前攔阻，雙方發生口角、拉扯，導致吳女臉部多處擦傷、挫傷，報警處理時，徐男還把房間內整組床單、枕頭套、棉被都買下來欲當作通姦的證據，但因吳女與林男引用《去氧核醣核酸採樣條例》拒絕提供檢體驗DNA，檢警無法強制檢驗DNA而作罷。

吳女供稱，她和林男認識3年，只是朋友，2人在汽車旅館只是唱歌，並未發生性行為。林男也說，不知吳女已婚，當天只是唱歌，2人只是普通朋友關係。

檢方認為，吳女與林男妨害家庭罪嫌不足，不起訴2人，另徐男的4名友人僅是安撫雙方情緒，並無妨害自由，亦不起訴。只有徐男因激動抓傷妻子臉部等，被依家暴傷害、強制等罪嫌起訴。

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