打破亞洲迷思　泰學者：民主在台灣成功實踐

泰國學者蒂提南指 出,有些泰國人認為民主是西方產物,不適合亞洲,但台灣就是在民主與經濟上都很成功的亞洲國家;在美中 角力的此刻,亞洲民主國家應該為了民主挺身而出。

泰國智庫安全與國際關係研究所(Institute of Security and International Studies)所長蒂提南( Thitinan Pongsudhirak)以「台灣:亞洲成功的民主國家」(Taiwan: a democracy in Asia that works) 為題於20日在曼谷郵報(Bangkok Post)專欄發表文章 。

蒂提南指出,在泰國,大眾對民主的要求多半圍繞 在政黨、憲法、選舉和國會,雖然這些民主制度有所作 用且不可或缺,卻不具有決定性也不是最基本的,民主 扎根就長遠來說,泰國人應該在平等的基礎上覺得並表 現地像是自己擁有國家。

蒂提南認為,在普遍可執行且公平的法律體系下, 平等的價值與美德在民主建構的過程中才是極其重要並 具有決定性,這代表的觀念是即使財富、種族、性別、 宗教信仰及教育程度不同,所有公民從根本上都是平等 的,在代議制選舉中支持著「一人一票」的原則。

他進一步指出,對於民主的要求,往往在自由和權 利方面相當明確,對於平等卻含糊不清,不尊重不接受 基本的平等,自由可能導致濫權和苛政。

蒂提南在文章中談到訪問台灣所見所聞,他指出, 這些基本的問題與議題似乎不大,但還是同時存在。台 灣又稱中華民國,是一個擁有華人根源、民主且資本化 的繁榮亞洲國家,就像南韓面對北韓一樣,台灣也面對 來自中國的強大威脅。

蒂提南指出,台灣下個月即將大選,尋求連任的總統蔡英文堅守台灣主權的立場升高了與北京的緊張關係 ,維持民主和守護主權是民主進步黨的執政主張,北京持續宣稱台灣是分離的一省,但台灣人並不接受。

蒂提南認為,走一趟台灣就能知道為什麼。他指出 ,有些泰國人有迷思,認為民主是來自西方的產物,對 於像泰國這樣的亞洲社會並不適用,「但台灣就是一個 活生生的例子,做為亞洲國家,在民主與經濟上都很成功」。

他指出,台灣民主最主要的力量來自於法治,在台灣,法律之前人人平等,這就是為什麼台灣當局和司法 體系過去幾年能把遭受貪污指控的前總統關入監獄,台 灣人對平等的集體信仰,是台灣民主價值和治理系統最 基本的宗旨。

蒂提南指出,台灣人很難想像有人因為財富、地位 、教育程度和家庭背景而在政治上高人一等,這意味不 管是農夫、博士、名車擁有者或是菁英,在擁有國家以 及選出政府代表時,大家都是一樣的;但在泰國,民選政府卻會不斷被推翻,因為有部分選民覺得自己比別人 更有權力且具有特權。

蒂提南因此指出,泰國民主的問題不在缺乏自由, 而在欠缺平等,因為被特權和優越包圍的自由,就會導 致獨裁和濫權。 蒂提南最後強調,中國和美國競爭白熱化,兩國也 在競爭人民如何被統治的觀點,在東南亞,中國以經濟 為動力的中央集權統治獲得支持,但角力仍在持續,亞 洲民主國家特別是台灣、南韓、日本和印度,應該要為 了民主挺身而出,「民主不必然是西方的,也可以像亞洲人例如泰國人希望的那樣,成為亞洲的民主」。

