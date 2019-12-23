　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

打破亞洲迷思　泰學者：民主在台灣成功實踐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2018選戰,新北市,建德里,開票,投票,章魚哥（圖／記者樓菀玲攝）

▲泰國學者蒂提南認為，民主在台灣成功實踐。（圖／記者樓菀玲攝）

中央社／外電報導

泰國學者蒂提南指 出，有些泰國人認為民主是西方產物，不適合亞洲，但台灣就是在民主與經濟上都很成功的亞洲國家；在美中 角力的此刻，亞洲民主國家應該為了民主挺身而出。

泰國智庫安全與國際關係研究所（Institute of Security and International Studies）所長蒂提南（ Thitinan Pongsudhirak）以「台灣：亞洲成功的民主國家」（Taiwan: a democracy in Asia that works） 為題於20日在曼谷郵報（Bangkok Post）專欄發表文章 。

蒂提南指出，在泰國，大眾對民主的要求多半圍繞 在政黨、憲法、選舉和國會，雖然這些民主制度有所作 用且不可或缺，卻不具有決定性也不是最基本的，民主 扎根就長遠來說，泰國人應該在平等的基礎上覺得並表 現地像是自己擁有國家。

蒂提南認為，在普遍可執行且公平的法律體系下， 平等的價值與美德在民主建構的過程中才是極其重要並 具有決定性，這代表的觀念是即使財富、種族、性別、 宗教信仰及教育程度不同，所有公民從根本上都是平等 的，在代議制選舉中支持著「一人一票」的原則。

他進一步指出，對於民主的要求，往往在自由和權 利方面相當明確，對於平等卻含糊不清，不尊重不接受 基本的平等，自由可能導致濫權和苛政。

蒂提南在文章中談到訪問台灣所見所聞，他指出， 這些基本的問題與議題似乎不大，但還是同時存在。台 灣又稱中華民國，是一個擁有華人根源、民主且資本化 的繁榮亞洲國家，就像南韓面對北韓一樣，台灣也面對 來自中國的強大威脅。

蒂提南指出，台灣下個月即將大選，尋求連任的總統蔡英文堅守台灣主權的立場升高了與北京的緊張關係 ，維持民主和守護主權是民主進步黨的執政主張，北京持續宣稱台灣是分離的一省，但台灣人並不接受。

▲▼韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲蒂提南認為，「台灣就是一個活生生的例子，做為亞洲國家，在民主與經濟上都很成功」。（合成圖／記者林敬旻攝）

蒂提南認為，走一趟台灣就能知道為什麼。他指出 ，有些泰國人有迷思，認為民主是來自西方的產物，對 於像泰國這樣的亞洲社會並不適用，「但台灣就是一個 活生生的例子，做為亞洲國家，在民主與經濟上都很成功」。

他指出，台灣民主最主要的力量來自於法治，在台灣，法律之前人人平等，這就是為什麼台灣當局和司法 體系過去幾年能把遭受貪污指控的前總統關入監獄，台 灣人對平等的集體信仰，是台灣民主價值和治理系統最 基本的宗旨。

蒂提南指出，台灣人很難想像有人因為財富、地位 、教育程度和家庭背景而在政治上高人一等，這意味不 管是農夫、博士、名車擁有者或是菁英，在擁有國家以 及選出政府代表時，大家都是一樣的；但在泰國，民選政府卻會不斷被推翻，因為有部分選民覺得自己比別人 更有權力且具有特權。

蒂提南因此指出，泰國民主的問題不在缺乏自由， 而在欠缺平等，因為被特權和優越包圍的自由，就會導 致獨裁和濫權。 蒂提南最後強調，中國和美國競爭白熱化，兩國也 在競爭人民如何被統治的觀點，在東南亞，中國以經濟 為動力的中央集權統治獲得支持，但角力仍在持續，亞 洲民主國家特別是台灣、南韓、日本和印度，應該要為 了民主挺身而出，「民主不必然是西方的，也可以像亞洲人例如泰國人希望的那樣，成為亞洲的民主」。

►「IG討論爆款」～超殺聖誕禮物來了！

ET快訊
即／波音宣布開除執行長！737 MAX空難停產危機…接任人選
即／國道台南火燒車！貨車撞起火「男子燒成焦屍」
50年老店白湯圓「驗出最毒防腐劑」！老闆娘回應了
172公分美胸正妹慘遭分手！「特殊職業」沒時間陪男友：他不能
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女嬰被韓國瑜親頭…她怒控「完全沒告知」！　韓辦駁：全是憑空虛構

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒「愛情摩天輪」影片讓網看傻

福岡租車女要告霸凌酸民！臉書曝光報案三聯單　日商神隱避責一併告

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入　他目睹全程笑翻

便祕衝急診！他羞曝「馬桶刷挖肛門」...卡裡面　醫一看秒傻：要開刀

快訊／波音宣布開除CEO！737 MAX客機空難停產危機…董事長將接任

ToTok通訊軟體「下載破百萬」緊急下架　美媒曝：阿聯政府監控工具

打破亞洲迷思　泰學者：民主在台灣成功實踐

聖誕趴嗨飲「40％私釀椰子酒」…集體甲醇中毒　菲律賓11死300人送醫

因為他才有PTT！　「BBS創造者」蘭迪·蘇斯享壽74歲過世

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

原住民超貼心幫友人醉後禱告「讓他繼續呼吸」低頭合十喊阿門

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

快訊／波音宣布開除CEO！737 MAX客機空難停產危機…董事長將接任

ToTok通訊軟體「下載破百萬」緊急下架　美媒曝：阿聯政府監控工具

打破亞洲迷思　泰學者：民主在台灣成功實踐

聖誕趴嗨飲「40％私釀椰子酒」…集體甲醇中毒　菲律賓11死300人送醫

因為他才有PTT！　「BBS創造者」蘭迪·蘇斯享壽74歲過世

努力加班「年收120萬」！　UPS司機12小時送240包裹…下班猝死

日本環境大臣小泉進次郎：年輕人不要學環保少女　只會教訓大人

已容納370萬敘利亞難民！土耳其總統：無法再應付新一波移民潮

擁有6萬IG粉絲　「史上最正女子職棒球員」加藤優轉行當教練

變態機師自稱主人　「拔頭髮要妻咬碎吞下」虐到精神崩潰…再逼拿刀殺掉2歲兒！

快訊／波音宣布開除CEO！737 MAX客機空難停產危機…董事長將接任

小宇赴墾丁帥拍MV...「被狂風襲擊」：光吃沙就飽了！

快訊／國道台南驚傳火燒車　貨車撞起火「男子燒成焦屍」！全線封閉中

ToTok通訊軟體「下載破百萬」緊急下架　美媒曝：阿聯政府監控工具

十八王公橋下驚見「半裸女屍」！遺體詭卡消波塊內...身分曝光

雷／《女力》結局迎第三季！「元老女兵下車了」網友爆討論

酒駕男衝進候車室！一秒撞爛「苗栗百年車站」　慘況影片曝光

掉水塘！台灣護照遺落京都金閣寺...網友急喊：失主應該是阿嬤等級的

2天洗一次頭被嫌髒！醫曝「洗頭頻率」網全錯了：出油有保護作用

網友提問誤踩地雷！周湯豪反擊嗆爆：不要來問我這種問題

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

國際熱門新聞

痴情男娶初音　婚後一年現況曝光

辣女師器官外露　生物課嚇壞學生

亞馬遜Alexa建議自殺　人妻嚇壞

沼田幹夫估選情　蔡韓僅差5%

夫妻結婚30年生5子　「挖出老父母婚紗照」竟揭不堪風流史

被迫失業　員工輾碎3000支iPhone

她11歲被哥當洩慾娃娃　40年後報警卻換來他輕生

微波爐烹活貓　屁孩笑看牠絕望抓門

恐怖鬥狗場！狗輸了比賽...「肢解烤肉」分觀眾吃

只餵水果餓死男嬰　素食爸媽被控謀殺

俄女冰球員「全裸年曆」火辣來襲！躺玫瑰花海模仿著名電影

變態機師自稱主人　「拔頭髮要妻咬碎吞下」虐到精神崩潰

女大生浮潛遭鯊魚群「五馬分屍」

他淨灘撿漂流瓶　找回37年寄件人

更多熱門

相關新聞

菲律賓椰子酒甲醇中毒　11人死亡

菲律賓椰子酒甲醇中毒　11人死亡

菲律賓近日發生大規模甲醇中毒事件，已知至少11人飲用椰子酒後中毒死亡，另有300多人需入院接受治療。菲律賓衛生部門和地方當局表示，部分受害者是在參加聖誕派對期間誤飲含有甲醇的椰子酒。

聖誕大禮！吉隆坡罰單僅「半價」

聖誕大禮！吉隆坡罰單僅「半價」

跨國盜獵多　大馬剩200隻馬來亞虎

跨國盜獵多　大馬剩200隻馬來亞虎

大馬外交部長：中國南海「九段線」很荒謬　

大馬外交部長：中國南海「九段線」很荒謬　

從南亞海嘯倖存　協助建造預警系統

從南亞海嘯倖存　協助建造預警系統

關鍵字：

泰學者泰國學者蒂提南曼谷郵報東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

宋宋CP爆復合！宋慧喬「戴回婚戒」掀熱議

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面