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友達連續18年耶誕送愛到偏鄉　首度合作「為台灣而教」支持偏鄉教師計畫

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▲友達連續18年耶誕送愛到偏鄉　首度合作「為台灣而教」支持偏鄉教師計畫。（圖／友達提供）

▲友達連續18年耶誕送愛到偏鄉。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
友達（2409）連續18年發起耶誕節圓夢計畫，今年特別以「點亮夢想照亮心」為主題，號召員工為偏鄉弱勢孩童募集聖誕禮物和助學金，並首次與「為台灣而教（Teach For Taiwan;TFT )」合作偏鄉教師計畫，培育長期第一線教師，將穩定的教育資源帶進偏鄉學校。
 
友達表示，台灣偏鄉教師流動率高，孩童在學習過程需不斷地重新適應，以至於教育無法銜接，因此友達參與偏鄉教育計畫，透過教育陪伴的力量，協助孩童穩定就學並賦予關懷希望，希望藉由教學資源的挹注可提升教育品質，消弭城鄉之間的落差。

友達指出，圓夢計畫助學金將協助專職照顧身心障礙幼童機構，像是苗栗聖家啟智中心，幫助發展遲緩的孩童參與早療，以細心耐心陪伴他們共同成長，同時為偏鄉學童的課後輔導盡一份心力，像是南投桐林國小、台東種子之家等。
 
友達說明，圓夢計畫是友達同仁每年期待參與的志工活動，累計至今，募集的禮物超過8,600份、助學金超過1,100萬，其中參與募集禮物的楊姓工程師就分享，準備禮物時，會帶著自己的孩子一起挑選、包裝、寫卡片，讓他們從小耳濡目染，期望自己的孩子也可以成為一個手心向下的人。

▲友達連續18年耶誕送愛到偏鄉　首度合作「為台灣而教」支持偏鄉教師計畫。（圖／友達提供）

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▲友達首度合作「為台灣而教」支持偏鄉教師計畫。（圖／友達提供）

課後輔導志工溫姓同仁表示，每次去到部落當耶誕老人，看著孩子們拆禮物時興奮的神情與單純的笑容，其實內心是很滿足的，特別感謝公司舉辦圓夢計劃，可以長期支持照顧台東山上的部落課輔班，持續在部落發揮善的循環，一起看見部落孩子長大，成為分享祝福的人。
 
友達表示，學校、社福機構是孩童的第二個家，在那裡他們可以安心的學習，作為暫時的避風港，而友達圓夢計畫是由同仁主動提案有需求的機構，今年共11間社福機構與偏鄉小學的受助單位通過評選，並由同仁擔任圓夢列車長，親自把禮物送至扶助機構，將愛心遠播到南投及台東等偏鄉地區。

友達指出，同仁除了積極響應捐款，更親身參與志工服務，友達董事長暨執行長彭双浪也投身南瓜列車音樂會的志工行列，與多位高階主管前往安養機構表演薩克斯風，為長者演奏多首歡樂聖誕歌曲傳遞平安和祝福，希望讓社會中各年齡層的弱勢族群皆能感受到愛與關懷。
 
友達強調，為積極踐履企業社會責任，友達在年初成立友達環境文化保護基金會，除了為偏鄉及弱勢學童教育助學金募款，也積極推動達達魔法科學營、台中和龍潭廠區環境教育場所等，並建構綠色、愛心、教育、文化等四大志工多元體系，共同讓社會更加溫暖美好。

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