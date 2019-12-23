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帝寶將掀喬遷潮！南港世界明珠300億元聯貸　今日簽約

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▲▼世界明珠開發案新台幣300億元聯貸案，南榮開發名譽董事長林學圃（左）、董事長張雲鵬（右)共同簽署。（圖／記者吳靜君攝）

▲世界明珠開發案新台幣300億元聯貸案，南榮開發名譽董事長林學圃（右）、董事長張雲鵬（左）共同簽署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

南港開發案「世界明珠」聯貸案由華銀主辦並且統籌其他13家金融機構參貸，華銀與南榮開發、元瑞開發以及智凱開發簽約。南榮開發名譽董事長林學圃今（23）日笑說：「等世界明珠完工之後，仁愛帝寶會掀起一股遷徙潮」。

華銀開發案統籌主辦300億元「世界明珠」建案聯貸案，並且在今日舉行授信簽約，由華南銀董事長張雲鵬、林學圃、董事長張昌平、元瑞開發與智凱開發董事長王忠正及13家金融機構參加。

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張雲鵬表示，世界明珠是華南近年辦理最大一件聯貸案，南港為台北的新興發展地區，在5年、10年後，發展可能就跟現在的信義區一樣，林學圃看好世界明珠蓋好之後，可能產生一波「帝寶遷徙潮」，吸引金字塔頂端的客戶入住。

張雲鵬說，世界明珠開發案占地9000坪，是少見的大面積土地，總樓地板面積7萬坪，共8棟建築物，其中有2棟商辦落成後將成為南港首屈一指的頂級A辦，聯強也攜手華邦電以每坪百萬元購買15層，已經引起市場的關注。此外，近期住宅部分也賣出53戶、總計100多億元，華銀認為，該地本身土地價值就很高，就擔保程度來講也相當高。

此建案也聘請華熊營造、中鹿營造共同承攬工程，華熊營造是日本熊谷組在台子公司，過去承攬台北101、新光摩天樓和陶朱隱園；中鹿營造則是日本鹿兒島公司在台子公司，承攬過宏盛帝寶、台北文創以及天母SOGO、華新麗華和台北轉運站等工程。世界明珠是由一手打造頂級豪宅宏盛帝寶的執行長洪國雄操刀規劃，超越帝寶更是期待。

華銀表示，「世界明珠」開發案所需資金，由華南銀行統籌主辦並擔任管理行、台灣銀行共同主辦，參貸行包括台企、彰銀、新光、上海、合庫、安泰及農業金庫等7家銀行，以及國票、兆豐票、萬通票、大中票及合庫票等5家票券公司，短期內即完成300億元募集。

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