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外資放假去！台股進入作夢行情　法人看好後市3題材

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲隨著中美貿易戰取得第一階段協議，台股上周一度站上12,125.9點，再創逾29年半新高。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰確定達成第一階段協議，全球股市多頭氣勢難擋，在美股持續創高下，上周台股一度站上12,125.9點，再創逾29年半新高。展望後市，法人預期，隨著外資開始進入聖誕、新年假期，台股將進入作夢行情，中長線指數仍有機會上攻。

觀察外資資金流向，根據彭博統計，上周吸金王寶座由南韓拿下，一舉獲得淨流入10.3億美元（約新台幣313億元）；其次為印度，吸金6.7億美元（約新台幣204億元）；台灣則因漲多面臨修正，外資由流入轉為流出，上周失血4.2億美元（約新台幣127億元）。

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▲▼外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股面臨漲多修正，上周失血4.2億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股面臨漲多修正，上周失血4.2億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，就技術面觀察，指數面臨漲多修正，目前適逢聖誕節與新年假期，受到外資放假量縮影響，使得資金面稍嫌疲弱，後市可觀察外資收假後資金走向，以及觀察月線支撐是否穩固。

周俊宏指出，中美第一階段貿易協定可望於1月簽署，預期短期內沒有重要的總經議題。此外，目前財報進入空窗期，盤勢將進入作夢行情，預期2020年業績成長股以及產業題材性高的族群將扮演主流，選股上，看好5G、記憶體、iPhone等議題，預期中長線指數仍有機會上攻。

至於亞洲其他國家部分，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，亞太地區11月製造業PMI多數呈現增長，對於明年的經濟展望為溫和復甦，成長可期。不過，由於南韓Kospi指數已跌破年線，加上南韓財政部預估，明年經濟成長率將為2.4%，較今年成長，吸引資金流入南韓股市；至於大陸部份，目前關注電子新產品，如5G手機、基地台設備、無線充電、網路安全等族群。

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