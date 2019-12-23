台商回台炒熱氣氛！公股銀上調放款成長目標　華銀估明年成長5%

▲華南銀行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

隨著貿易戰持續、台商回台投資需求旺盛，也帶動銀行的融資市場，公股銀行紛紛調高明年的放款成長率；以一銀來說明年目標要增長7%~8%；華南金暨華南銀行董事長張雲鵬今(23)日表示，看好台商回台投資的貸款需求，現在華銀的放款餘額為1.7兆元，預計明年要增長5%。

華南金今日舉行主辦南榮開發、元瑞開發及志凱開發公司「世界明珠」300億元聯貸案。張雲鵬接受媒體採訪時表示，目前華銀的放款大約是1.7兆元，預計要增加5%，主要是因為台商回台的資金需求、中小企業放款以及危老都更所帶動。

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在台商資金回台方面，華銀已經辦理約20多件貸款案，核准金額達到250億元，目前動撥率還不算太高，但後續應為陸續動撥。此外，明年的中小企業貸款也將會被帶動，從今年3月到11月底8個月，中小企業放款已經增加400多億元、成長約9%，預估明年中小企業放款也可以達到年增5%。至於危老重建部分，因為容積獎勵有期限限制，所以預期也會激發融資需求，目前都更、危老金額已經達650億元，預期明年可增至800億元。

由於台商回台熱絡，使得公股銀紛紛調高放款的目標，一銀明年的目標要增長7%~8%；華銀則依據明年的經濟成長率估計，也能增長5%的高水準。張雲鵬指出，2020年對銀行來說好壞參半的一年，有些不利因素，像是金管會調降保險準備金利率、理專佣金率也有新規範，可能使財富管理手續費收入較為艱困，但仍有其他方式可來平衡。