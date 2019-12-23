因為他才有PTT！　「BBS創造者」蘭迪·蘇斯享壽74歲過世

▲因為有藍迪‧蘇斯（Randy Suess）創造BBS，我們現在才有PTT可以使用。（示意圖／ETtoday新聞雲）



記者林彥臣／綜合報導

PTT是台灣許多人愛用的網路社群，真正讓PTT存在的始祖，也就是BBS創造者之一的藍迪‧蘇斯（Randy Suess）驚傳在12月10日在美國芝加哥的一間醫院病逝，享壽74歲，他的女兒卡里（Karrie）也證實了他的消息。

根據《紐約時報》（NY Times）報導，蘇斯是一位電腦資訊愛好者，他和另一位電腦愛好者克莉絲汀森（Ward Christensen）在1978年共同開發了一套電腦電子佈告欄系統（CBBS，Computer Bulletin Board System），為自己的俱樂部「芝加哥地區電好愛好者交流會」（CACHE）提供了一套只要透過電腦、電話線就可以接入中央主機溝通、發布公告的方法。

▲BBS的創作者之一藍迪‧蘇斯（Randy Suess）2019年12月10日過世享壽74歲。（圖／翻攝自Jason Scott YouTube）



蘇斯與克莉絲汀森所創造的CBBS，在1980年代隨著商業雜誌的報導和使用者的口碑，可以說影響了全世界，其中也包括台灣的PTT，當時全球的愛好者也在CBBS的系統基礎上，建立了即時聊天室與遊戲等功能，可以說替現在的Twitter、Facebook和YouTube等全球性社群媒體服務打下重要基礎。

►「IG討論爆款」～超殺聖誕禮物來了！