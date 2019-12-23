ToTok通訊軟體「下載破百萬」緊急下架　美媒曝：阿聯政府監控工具

▲阿聯先前推出新款通訊軟體ToTok，遭美媒披露實際為政府監控人民工具。（圖／翻攝自Google Play）



記者王致凱／綜合報導

阿拉伯聯合大公國營運商先前推出一款名為ToTok的通訊App，幾個月內在中東、非洲、歐洲和北美等地累積上百萬次下載量，頗受用戶歡迎。不過，美國媒體22日披露，ToTok實際上是阿聯政府的的監控工具，能夠蒐集用戶的對話、動向、關係、照片和錄音等。目前，Google和蘋果兩大App商店均已將ToTok下架。

根據《紐約時報》報導，電腦安全專家表示，ToTok的營運商Breej Holding隸屬於DarkMatter公司，後者是一家總部設在阿布達比的數位情報、駭客公司，且與阿聯情報當局和數據挖掘公司Pax AI有所關連。報導指出，美國聯邦調查局（FBI）懷疑 ，DarkMatter公司可能涉及網路犯罪。

由於WhatsApp或Skype等通訊App的部分功能在阿聯受到限制，讓ToTok一推出就掀起廣大迴響，在世界各地也大受歡迎，上周甚至成為美國下載量最多的App之一。報導披露，利用天氣預報功能偽裝，取得用戶的定位位置，並且能夠存取裝置麥克風、相機等，使政府能夠監控民眾對話、錄音、相片、動態等。

報導指出，阿聯是美國在中東最親密的幾個盟友之一，也是與美國互動密切的反恐伙伴，雖然阿聯屬於溫和派阿拉伯國家，但也一直使用監控技術來打擊異己。 目前還不清楚美國情報當局自何時起確認ToTok為情報工具，帶有知情人士透露，美國已經向部分盟友警告這款App的危險性。

另有一名不願具名的中東數位安全專家表示，有阿聯政府高階官員私下向他證實，ToTok確實是一款可用來監控用戶的手機應用程式。

阿拉伯聯合大公國政府及美國中央情報局均不願就此事發表任何評論，Breej Holding和Pax AI公司同樣不願發表回應。FBI發言人則說，「不會對特定App評論，我們向來希望能確保用戶知悉這類機制可能存在的風險和漏洞。」

《紐約時報》提到，蘋果和Google公司代表均表示，將就ToTok與阿聯政府間的關係進行調查。隨後，Google以違反公司政策為由，於19日將該App從Play商店下架；蘋果公司發言人則說，已經於20日將ToTok下架，並持續進行調查中。

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