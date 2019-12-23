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兆勁明年半導體事業佔比過半　董事長紀孝正：力拚轉虧為盈

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▲兆勁董事長紀孝正。（圖／記者姚惠茹攝）

▲兆勁董事長紀孝正。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠兆勁（2444）董事長紀孝正今（23）日表示，看好明年5G元年的半導體商機爆發，預計將維持固有網通產品的基礎之下，逐步轉型朝向記憶體、半導體再生晶圓及IC晶片設計生產公司等面向拓展，最大目標就是力拚轉虧為盈。

紀孝正表示，兆勁整體營運目前仍以網通事業為主，但是預計明年網通和半導體的比重將會從今年的7:3變為4:6，增加記憶體模組、光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、減薄再生晶圓的比重，並將以品牌「Abocom」打出知名度，目前已經有出貨給中國大陸、印度和中東市場。

請繼續往下閱讀...

紀孝正指出，兆勁營運受惠新產品的記憶體模組、減薄再生晶圓材料、VCSEL Chip、Mini LED等業績接單持續暢旺挹注下，從今年7月以來，已有4個月繳出單月營收歷史新高的亮麗成績，明年業務將逐步轉型朝向記憶體、半導體再生晶圓及IC晶片設計生產公司等面向拓展。

紀孝正說明，其中記憶體模組事業(Memory Testing & Production)更是目前經營團隊的強項業務，將以自有品牌AboCom銷售Micro-SD記憶卡、SSD固態硬碟、USB隨身碟、DRAM等產品，並從今年10月開始已增加相關業務，目前也通過Wal-Mart供應商驗廠認證，可望帶動出貨量逐月成長。

紀孝正補充，減薄再生晶圓材料(Advanced Wafer)業務方面，已獲得日本半導體公司認證完成，而VCSEL Chip則在中美貿易戰中國品牌商去美化大趨勢下，已有多家國內外廠商陸續認證中，目前業務接單暢旺有機會挹注營運加溫。

展望明年營運，紀孝正表示，兆勁受惠新產品記憶體模組、減薄再生晶圓材料、VCSEL Chip業績接單，以及在5G新產品高速先進雷射晶片與半導體相關產業中，兆勁今年已投入大量資本支出，明年將可減少相關部分費用支出，營運可望力拚轉虧為盈。

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