聖誕趴嗨飲「40％私釀椰子酒」…集體甲醇中毒　菲律賓11死300人送醫

▲菲律賓傳椰子酒含甲醇，超過300人飲用後送醫，至少11人死亡。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

菲律賓近日發生大規模甲醇中毒事件，已知至少11人飲用椰子酒後中毒死亡，另有300多人需入院接受治療。菲律賓衛生部門和地方當局表示，部分受害者是在參加聖誕派對期間誤飲含有甲醇的椰子酒。

路透社報導，甲醇中毒事件集中發生在馬尼拉以南的奎松省（Quezon）和拉古納省（Laguna），受害者普遍飲用一種被稱為「蘭班諾」（Lambanog）的椰子酒後感到身體不適。

拉古納省黎薩鎮（Rizal）鎮長穆諾茲（Vener Munoz）23日表示，大多數死者於19日至22日之間死亡，另外還有2人至今尚未脫離險境；穆諾茲補充說，出事的椰子酒來源為鎮上自行釀造。

菲律賓衛生部表示，所有中毒者都接觸過椰子酒，包括參加生日派對或聖誕派對時飲用，當局將採集患者血液和殘餘椰子酒樣本進一步分析。報導提到，菲律賓私釀椰子酒情況普遍，許多黑心業者在釀造時違法添加甲醇以壓低成本，去年也曾發生過21人飲用椰子酒後死亡事件。

英國廣播公司（BBC）引述當地媒體說法，所有受害者都是喝了在同一家商店購得的椰子酒後，陸續出現胃痛、頭暈等症狀。報導指出，私釀椰子酒的酒精度數最多可達40％，是菲律賓常見的酒精飲料。

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！