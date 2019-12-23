日本環境大臣小泉進次郎：年輕人不要學環保少女　只會教訓大人

▲ 日本環境大臣小泉進次郎（Shinjiro Koizumi），是日本前首相小泉純一郎的次子。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

日本環境大臣小泉進次郎20日表示，不認同16歲的瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）只會教訓大人的作風，希望日本年輕人處理氣候變化問題時採取不同的方法。

朝日新聞報導，小泉進次郎當天在記者會上回應TBS電視台記者提問時表示，16日在西班牙馬德里參加聯合國氣候大會期間，曾與日本學生代表交流，並談到了桑柏格給全世界年輕人帶來很大影響，日本也出現了名為「未來星期五」（Fridays for future，FFF）的氣候罷課活動。11日，部分日本地方政府宣布進入氣候緊急狀態，還有年輕人上街呼籲東京都政府發布宣言。

小泉強調，日本年輕人應該採取與桑柏格不同的方式發聲。「老實說，在日本不可能（像桑柏格那樣）避免搭乘飛機，相較於指責大人，日本應該採取全世代參與的方式，不是跟在她的後面，而是從日本向世界傳達，還有別的方式，我希望能夠為此努力」。

▲瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）



桑柏格今年9月在聯合國氣候行動峰會上發表演說指出，「年輕人已經意識到遭到背叛」、「我們絕不原諒」，小泉當時作為日本代表，也坐在台下聽講。

對於西班牙大會期間，國際社會指責日本燒煤火力發電，小泉表示，「意識到了全球排山倒海的批評，會採取進一步行動」。但他並未明確表態日本是否會降低火力發電的比例。

小泉進次郎現年38歲，是日本前首相小泉純一郎的次子，也是他的政治繼承人。今年9月日本內閣改組後首次入閣，擔任環境大臣。

►「IG討論爆款」～超殺聖誕禮物來了！