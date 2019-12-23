鬆口氣！自行照顧長照患者　取得診斷證明書時間延長至明年6月

▲家裡如果有長照患者，明年5月報稅時可以定額扣除12萬元，民眾要記得準備好相關的文件。（圖／記者季相儒攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

為了減輕中低所得家庭照顧身心失能者，今年7月修正所得稅法第17條，增訂長照扣除額每人每年定額扣除12萬元，並且今年的1月1日起適用。但政府考量該項扣除額是首年實施，身心失能者只要取得病症暨失能診斷證明書時間延長到明年6月1日（報稅截止日前），讓民眾有足夠的時間可以取得列報長照扣除額證明。

財政部表示，長照扣除額的適用對象包含聘僱外籍家庭看護工者、長照失能等級第2到8級，且使用長照給付及支付基準服務者、入住住宿式服務機構達90天者，以及在家自行照顧者。其中在家自行照顧者的身心失能者，雖不用實際聘僱看護工，但應取得病症暨失能診斷證明書；或符合特定身心障礙重度、極度重度等級項目或鑑定向度之一，應檢附今年度有效的身心障礙證明、手冊等影本。

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但是，雖然今年7月修正所得稅法第17條，不過財政部及衛福部皆收到民眾反映，因為公布的時間較晚，來不及預約進行評估，也有醫療院所反映開立病症暨失能診斷證明，有一定的觀察期，無法消化預約的民眾，所以考慮民眾時間的壓力，所以延長至6月1日（報稅截止日前）。

財政部官員表示，此項放寬對於在家自行照顧長期照顧的民眾來說，壓力可以大為減輕，不論是取得巴氏量表進而取得診斷證明，時間都可以延長，不用擠在今年底前取得。

官員說，民眾在申報的時候，也可以先申報扣除後補件證明，但是官防時間（印章取得時間）必須為明年6月1日之前。官員指出，首年是考慮因為法規剛剛上路，所以民眾取得診斷證明需要時間，至於明年之後民眾已經逐漸熟悉法規，是否還可以延長到6月，則還要進一步考量。