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11月新增房貸利率微增　央行：每月承做對向不同利率僅小幅波動

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▲▼新北市淡水,淡水房市,輕軌,輕軌周邊,房市,淡水房產,街景。（圖／記者張菱育攝）

▲ 第四季為房市旺季。（示意圖／記者張菱育攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（23）日公布11月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.415%，較10月的1.431%下降0.016個百分點，主要係因週轉金及資本支出貸款利率下降所致。而11月的新增房貸平均利率，相較9、10月的歷史低點稍微增加。

購屋貸款11月相較10月減少47.95億元，主因是10月基期較高、11月交屋量較10月減少，而房貸利率從歷史低點1.615%微幅上升0.02百分點，為1.617%。

請繼續往下閱讀...

央行官員表示，第四季通常是交屋旺季、房屋成交情況熱絡，但因10月有大量交屋潮、基期較高，致11月六都房屋移轉棟數月增率為負數。不過以年增率看來還是成長，因此沒有旺季不旺問題

▲▼ 11月五大銀行新承做放款加權平均利率。（表／記者李瑞瑾製）

另外，因目前買房大部分都以自住為主，銀行為拓展房貸業務、積極爭取優質客戶，在有抵押品的情況下，利率不會變化太大，但每個月的承做對向都不同，因此利率還是會有小幅波動。

在資本支出貸款部分，11月資本支出貸款較上月增加195.84億元，為2017年1月以來新高；利率下降原因，是大額聯貸案、土建融資貸款11月較10月減少。

央行官員指出，因11月企業的大額聯貸案以及都更土建融資貸款增加，致資本支出貸款金額創下2017年1月以來新高，除了台商回台之外，還有其他影響因素，其中11月都更案金額也相對較大。官員也表示，台商回台投資的效益，會在未來陸陸續續反映出來

▲▼ 11月五大銀行新承做放款加權平均利率。（表／記者李瑞瑾製）

週轉金貸款部分，因11月部分銀行承做公民營企業貸款減少，週轉金貸款金額較10月減少285.34億元；利率減少主要是因承做利率較低的大額政府週轉金貸款，各銀行積極爭取週轉金貸款客戶，也讓利率稍微降低。

在消費性貸款部分，11月貸款金額較10月增加47.32億元，主要因承做就學貸款增加等季節性因素影響；利率減少則是因學貸利率較低，因此平均利率也比10月還要低。

整體來說，11月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.415%，較10月的1.431%下降0.016個百分點。另外，11月五大銀行未承作國庫借款，因此不含國庫借款之五大銀行新承做放款加權平均利率同為1.415%，較10月的1.431%下降0.016個百分點。

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