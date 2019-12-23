聖誕大禮！吉隆坡交通罰單「半價優惠」　只有這2天可申請

▲吉隆坡警察推出聖誕節「罰單優惠」。（圖／翻攝自Facebook／Trafik KL JSPT KL）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞吉隆坡警察決定送給當地市民一份聖誕大禮，那就是「罰單打五折」！只要在24日與26日帶著交通罰單到指定警察局，就能享有罰金半價優惠。吉隆坡交通執法及調查組表示，希望這個活動能夠「鼓勵」民眾，快點繳清積欠已久的罰單。

吉隆坡交通執法及調查組負責人Zulkefly Yahya表示，這項「與顧客相見」（Meet the Customers Day）活動，將於24日與26日上午8點半至下午4點舉行，只要當地民眾拿著未繳費的罰單，到吉隆坡的敦李孝式警局（Balai Polis Trafik Jalan Tun HS Lee），就可享有「罰金五折」的優惠。

Zulkefly Yahya說，今年初的農曆新年，也有提供類似的優惠，當時共吸引1600人前往登記，「希望今年可以吸引更多人來，因為我們鼓勵市民可以在被列入黑名單之前，快點解決尚未繳清的罰單。」這項活動也當作是給予民眾的紅包與聖誕禮物。

《海峽時報》指出，這項優惠活動還是有例外，例如車禍、已註明不獲折扣（NC）、逮捕令、進入審判程序、貨車（馬來西亞稱「羅里 」）有關，以及安全行動期間接獲的罰單，都無法享有折扣。