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Smart智富／「ESG」躍升最受青睞投資策略

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　鄭杰

如果要挑選2019年最受關注、最受投資人青睞的投資策略，「ESG」無疑是其中之一。因為根據晨星的統計，光是在美國，以ESG為投資主軸的共同基金和指數股票型基金（ETF）在2019年前3季就吸引高達135億美元（約合新台幣4,116億元）資金流入，而且資金流入的趨勢還在持續中。

ESG是由3個英文單字的第1個字母所組成的縮寫，分別是環境（Environment）、社會（Social），以及公司治理（Governance）。以此概念出發的投資策略，將不再只是就企業財務數據進行評估，而是強調應該要將永續經營、社會責任與公司治理等因素也納入投資決策或企業經營。

究竟ESG為何會在今年的投資市場大受注目？ESG概念的興起對於資產管理公司的影響又為何？對於投資人來說，ESG又有何實質意義？針對以上的問題，《Smart智富》月刊特別獨家專訪長期以ESG為經營理念與投資核心的柏瑞投資集團全球執行長艾瑞特（Greg Ehret），以下則為採訪精彩紀要：

談概念》逾20年前興起 注重公司的「永續性」
《Smart智富》月刊問（以下簡稱「問」）：ESG是2019年投資圈最熱門的策略之一，為什麼投資人，特別是機構投資人如此在乎這個策略？

艾瑞特答（以下簡稱「答」）：ESG這個概念大概從20年、30年前就已經開始了，以前叫Socially Responsible Investing（社會責任投資），它並不是一個新的觀念，不過愈來愈重要，甚至成為現在機構投資人所重視的目標。

請繼續往下閱讀...

基本上，今時今日每位機構投資人都會在需求建議書（RFP）上，詢問該公司對ESG的看法，也因此ESG對我們與客戶來說都更重要，尤其現在是資訊時代，大家對自己的行為會有更多的了解，更想知道自己投資的內容、方式和事物是如何影響生活周遭，這樣的環境，也讓大家對這個策略有更多興趣。

事實上，ESG早就包含在優秀投資人的決策中，例如：身為投資人，我們總是關心那些有良好治理、永續發展的公司。試想你會去買一家巨型汙染源的公司嗎？應該不會吧！因此這些事情，你在思考投資標的時，本來就會一併考量。而現在對於ESG究竟是什麼，有更清楚的分際後，也有助於此種投資趨勢。

問：你覺得這個趨勢會如何影響公司未來的經營方向？

答：很清楚的是，未來任何公司的任何決定，都將不只有一個利益相關者涉入，需要考量的層面愈來愈多，這是很困難的，這對大家來說都是挑戰，因為公司除了必須要對客戶負責、達成獲利目標之外，經營者還必須考慮許多利益相關者，不再只是對股東負責。而這會改變公司投資的方式，改變你要投資的事物、改變你資金挹注的地方。

問：運用ESG投資的內涵或是哲學是什麼？

答：很多時候，大家都會認為，運用ESG就代表你應該要投資在某種標的上，但是我傾向以風險角度來運用ESG，透過ESG來思考投資項目是否該進行，這不是代表透過ESG的方式來評估就一定有哪些項目或產業不應該投資，而是會讓人思考你對於這個投資計畫獲利方式的期待。

舉例來說，假設某家公司的治理不是這麼優秀，也許你一開始會避免投資這家公司，但是它卻是身處你認為極具成長潛力的產業中，治理最好的公司，此時如果考量風險和產業成長潛力，這家公司就會是相對好的選擇，因此，我會認為應該將ESG作為風險因素來運用。我認為，整體來說，ESG最重要的概念就是「永續性」，因此，如果是由ESG的角度去思考投資，那麼也就是你在思考一家公司的永續性，特別作為長期投資者來說，這點更為重要。

看趨勢》歐洲為領頭羊 其他國家正在積極追趕
問：你如何看待全球ESG趨勢的發展？

答：我會說歐洲是首先重視ESG的地區，它們ESG相關的投資是最受到監管的，因此，歐洲在這方面是領頭羊，其他國家也正在追趕。舉例來說：澳洲退休基金對碳排放相關的投資也很關注。

在資訊時代下，全世界其他國家也緊追在後，事實上，亞洲的腳步也變化得很快，近期新加坡金融管理局（MAS）才在說它們如何建立ESG的投資組合。我們發現，在亞洲愈來愈多人對ESG為基礎的投資策略感到極大的興趣。GPIF（日本政府養老金投資基金）是世界最大的養老基金，也說它們會以這個方向投資，可見ESG投資趨勢在亞洲的變化。

基本上，現在所有的基金都是如此，大概8成5到9成的退休基金都會在需求建議書裡提出ESG相關問題，以及要如何從ESG的觀點進行投資。

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