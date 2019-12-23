投保要注意！　這8家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付　其中7家已欠3個月

▲勞保局暫拒給付欠繳勞保費8個職業工會名單今公布。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞保局今（23）日公布截至12月12月16日止，職業工會欠繳名單，這次共計有8個職業工會欠繳勞保費且已逾繳費寬限期，勞保局依法將積欠勞保費的職業工會移送行政執行，且對其所屬被保險人暫行拒絕給付，其中更有7家職業工會積欠時間已長達3個月。

勞保局指出，各職業工會每月向會員收取勞保費，如未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員之權益影響至鉅。但如果被保險人能提供已向工會繳納保險費的相關證明（例如繳費收據、匯款單……等），足夠證明其個人應繳保險費及滯納金已繳納給工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分的保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付權益。

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勞保局強調，目前已依法將積欠勞保費的職業工會移送行政執行，且對其所屬被保險人暫行拒絕給付，倘若職業工會的欠費是因為保險費遭違法挪用，勞保局將移送檢調單位偵辦。

勞保局公布欠繳保險費的職業工會名單為：澎湖縣勞動力援助人員職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、台北市自行車租賃保養業職業工會、大台中殯禮服務職業工會、高雄市園藝花卉人員職業工會、新竹市通信服務人員職業工會、苗栗縣民宿從業人員職業工會、嘉義市網路購物服務人員職業工會。

其中除了苗栗縣民宿從業人員職業工會外，其餘的職業工會皆以欠繳保費長達3個月，甚至以上。勞保局提醒工會理、監事，應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理正常運作管道，共同維護工會及會員權益。

勞保局呼籲，請上列被公布欠費各工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付權益。