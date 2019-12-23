主計總處：11月失業率3.73%　就業人數增幅創10年新低　

▲主計總處國勢普查處副處長潘寧馨。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（23）日發布最新人力資源調查結果，11月失業率為3.73%，較上月下降0.04百分點，較上年同月則升0.03個百分點。1至11月失業率平均為3.74%，較上年同期上升0.03個百分點。另外，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，這次就業人數增幅為創下民國10年來同期最低，主要就是因為少子化的關係。

11月勞動力人數為1,197萬3千人，較上月增加 5 千人或 0.04%，較去年同月增5萬7千人或0.48%。1 至 11 月勞動力人數平均為1,194萬4千人，較上年同期增加7萬3千人或0.62%。

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主計總處指出，11月勞動力參與率為59.25%：較上月上升0.01個百分點，較去年同月亦升 0.14 個百分點。而就業方面，11月就業人數為1,152萬6千人，較上月增加9千人或0.08%；較上年同月亦增5萬1千人或0.44%。1至11月就業人數平均為1,149萬8千人，較去年同期增加6萬8千人或0.59%。

另外，11月失業人數為44萬7千人，較上月減少4千人，其中初次尋職失業者及因對原有工作不滿意而失業者分別減少4千人及1千人，因季節性或臨時性工作結束而失業者則增加2千人；與去年同月比較，失業人數增加6千人。而1至11月失業人數平均為44萬6千人，較上年同期增加5千人。

潘寧馨表示，今年一整年的失業率波動落在3.71%至3.75%間，就這樣來看失業狀況趨於穩定，但就業情況是有增加的。

不過潘寧馨也說，這次的就業人數增幅為創下民國99年以來同期最低，會造成就業人數增幅趨緩最大主因就是少子化的關係，由於15歲以上的人口增幅越來越低，導致勞動力挹注速度變慢，因此才會出現增幅變少的情況。