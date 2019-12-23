2020年房價「平盤震盪」　新舊屋價格差距小出現博弈戰

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

房仲業者針對2020年第1季房市做問券調查，認為房價維持不變的比例，由上季的38%上升至45%，看跌比重收斂，看漲小幅上升，顯見消費者對多空看法仍有分歧，不過，整體而言，房價持續呈現平盤整理格局。專家認為，明年房價呈現「平盤震盪」格局，且房市超額供給，將出現新成屋與中古屋的「價格博弈戰」。

永慶房屋2020第1季網路會員調查，對於資金避險的標的選擇，有32%民眾認為房地產仍是資金避險的首選，永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，這次調查有高達65%的消費者有意願投資房地產出租，其中59%偏好投資住宅型產品，至於對投資報酬率的期待值，2%至3.5%區間的佔52%最高。

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至於為何時是最佳購屋時機？謝志傑指出，根據這次調查，發現50%消費者認為2020年就是購屋好時機，尤其是2020年下半年佔超過3成，顯示消費者認為待總統大選底定、總統520上任，以及新內閣提出新政策方向確認後，不確定因素減少，即是進場購屋的最佳時機。

而對於2020年的房市，永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為有3大變數，包括中美貿易戰、超額供給、房市政策，其中國內新建待售餘屋、使照仍維持高檔，推估2019年全年建照恐高達14.4萬戶，創24年來新高，市場超額供給，將累計大量賣壓，尤其台中、台南及高雄賣壓最大。此外，明年總統大選底定後，新內閣是否提出新的房市政策，將左右明年房市交易。

葉凌棋指出，自住仍是市場主流，房價缺乏上漲動能，預期2020年房價呈「平盤震盪」格局，交易量較今年「持平或小幅上升」，全年交易量約30~30.8萬棟間，有望創6年來新高。

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者張菱育攝）

值得一提的是，現在「外送經濟」正夯，根據調查結果顯示，有35%的消費者使用過外送服務，當中的69%會減少到實體店面用餐的頻率，顯示外送服務的確會衝擊到一般實體餐飲店面。

葉凌棋說明，外送平台崛起，便利的送餐服務改變消費者用餐習慣，影響生活必需的餐廳需求，衝擊「社區生活服務型」店面。至於提供特色的用餐體驗、社交與人際交流場域的餐廳，這類「體驗型」的店面則衝擊較小，仍有需求。

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