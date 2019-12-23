日翁淨灘撿「37年漂流瓶」　單憑紙條找回寄件人！同笑：好像時光膠囊

▲淨灘的濱下武雄發現漂流37年的漂流瓶。（示意圖／取自Pixabay）
記者林瑩真／編譯
37年前的海流調查瓶17日在富士縣冰見市的海邊被人發現，80歲的濱下武雄依照瓶中的字條，找回了海流調查瓶的主人，當時還是小學生的他，如今已經是49歲的大叔，見到當年的海流調查瓶，笑說「就像是時光膠囊一樣」。
綜合日媒報導，濱下武雄是冰見市的淨灘志工，在清理被颱風帶來的漂流木和垃圾時，意外發現埋在其中的老舊漂流瓶，瓶中則有字條，寫著漂流瓶主人的住址、姓名，以及一句「我為了調查富山灣的海流，在昭和57（西元1982）年7月18日從航海船上丟下了這個漂流瓶」。
即使漂流瓶已經歷經37年風霜，濱下武雄仍想將它送回主人手上。只是原本的地址找不到主人，濱下武雄紙只好循著其他線索，終於在22日找到了當初的漂流瓶寄件人，是49歲的銀行員山崎德興，並將他帶到漂流瓶的發現地點。
【海流調査瓶 37年ぶり持ち主に】https://t.co/FG54K8Uw3D— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) December 23, 2019
37年前、海流調査のため富山湾に流された瓶が氷見市柳田の海岸近くで見つかり、22日、持ち主の男性に返された。当時小学生だった男性は現在49歳。「まるでタイムカプセルのよう」。
山崎德興說，雖然不記得漂流瓶了，但一看到瓶中的字條，馬上就確定是自己的東西，應該是小學6年級的校外教學中將漂流瓶送出的，「從昭和到平成，如今的令和，在時代變遷中還能被找到，我感慨之深，想要好好保存它。」
至於濱下武雄，從昭和50年代開始到平成年間，找回了至少130個類似的「漂流信封」，希望大家為了維持海洋美麗，可以盡力回收。所謂「海流調查瓶」，是在密封瓶中放入寫下投海時間、地點的字條，再請拾獲者記錄時間和地點，得知起點至終點的時長、漂流方向，是一種古老而簡易的海流實驗。