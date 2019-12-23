加速機制發威！5G第10天總標金衝高至546.72億　底價2倍多



▲5G競標進入第10日，「加速機制」在最後5回合發揮作用，總標金突破500億，超過底價2倍多。（圖／翻攝NCC網站）



記者陳世昌／台北報導

台灣5G首釋照競標23日進入第10天，結束100回合出價後，合計總標金由前一日的489.81億元衝高至546.72億，一口氣增加了近57億元，也衝破500億元關卡！5大電信23日競標出手不手軟，且仍未有明顯標金滿足氛圍，明天24日將進入第二階段加速機制，標金有可能上衝到600億元。



5G19日競標情況

1800MHz

釋出20MHz，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz

最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。23日的91~100，10回合出價中，首次出現4次標滿270MHz，底價調升4次3%，漲勢明顯加速！到100回合結束時，1個單位最高得標金額達20.19億，達底標一個單位9億元2倍多；27單位暫時得標金額合計共533.33億元也超過總標金底價243億元2倍多。





▲12月23日5G競價作業暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢，總標金上揚幅度明顯變大了（圖／NCC提供）



28000MHz

共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。23日未再標出新單位，累積合計仍為標出13單位。

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由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。



NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。