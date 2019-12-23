半導體高階製程需求升溫　11月電子零組件生產指數創史上新高

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半導體高階製程需求升溫　11月電子零組件生產指數創新高

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▲經濟部統計處今（23）日發佈11月工業生產指數統計，108年11月工業生產指數114.24，較上月增加0.33%。（圖／經濟部提供）

▲經濟部統計處今（23）日發佈11月製造業生產指數統計，較去年同月成長2.3%。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（23）日發佈11月工業生產指數為114.24，其中由於半導體高階製程需求漸次升溫，推升11月電子零組件業生產指數年增9.18%，並創歷年單月新高紀錄。

依據經濟部統計，108年11月工業生產指數114.24，較上月增加0.33%，其中製造業增加0.97%；經季節調整後，工業生產增加2.66%，製造業增加2.05%。

請繼續往下閱讀...

官員表示，由於半導體高階製程需求漸次升溫，加上臺商回臺擴增國內產能，推升國內製造業生產動能，惟傳統產業續受美中貿易摩擦所致需求降溫衝擊，抵銷部分增幅，11月份製造業生產較上年同月增加2.29%，結束連續2個月之負成長。

在資訊電子產業方面，11月電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增9.18%，為推升製造業生產成長之主要貢獻；其中，積體電路業年增14.11%，主因5G 行動通訊、AI、高效運算等新興應用升溫，帶動高階製程產能滿載所致；液晶面板及其組件業則因市場供過於求，國內廠商調節產能而減產，年減9.81%。

電腦電子產品及光學製品業隨筆電、伺服器、網通產品業者持續擴增國內產線，加上行動裝置鏡頭、其他光學元件需求強勁，生產指數亦為歷年單月新高，年增29.08%，為連續第14個月二位數成長。

另外，傳統產業受中美貿易紛擾、全球經濟成長走緩影響，市場需求保守，致機械設備業、基本金屬業及化學原材料業分別年減20.95%、11.31%及7.13%；汽車及其零件業則年增5.54%，主因小型轎車改款新車上市、年前銷售競賽提前開跑，以及外銷市場回溫而增產，汽車零組件亦在新車備料及北美雪季需求提前下同步增產。

展望未來，經濟部表示，隨中美貿易緊張情勢暫告緩解，將有助於提振市場信心，此外，5G 通訊、AI 及高效能運算等新興應用加速擴展，加上廠商持續回臺投資擴增產線，亦將推升國內資訊電子供應鏈之生產動能。

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