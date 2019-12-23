　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

星展銀估G3國家2020年暫停降息　股債匯市投資重點一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼股市。（圖／CFP）

▲星展銀預估，G3國家央行明年將暫停降息，但仍維持貨幣寬鬆低利環境，股市可望受惠。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行（DBS）今（23）日發布2020年第1季投資展望，在公債殖利率取線過度平坦，且利率已處於極低的水準下，預估明年G3（美國、日本、歐元區）國家央行將維持寬鬆貨幣政策，並暫停進一步降息。

星展銀行發布2020年第1季投資展望報告指出，明年的美國經濟將受到具有韌性的國內消費和謹慎的投資成長共2個因素的多空拉鋸，歐元區的經濟成長仍將處於較為疲弱的狀態。不過，中美貿易戰在2020年依然會是市場擔憂的事件之一，同時也需留意英國脫歐和香港社會運動事件的發展。

請繼續往下閱讀...

報告顯示，儘管明年通膨率顯著上揚的機會不高，但可望觸底反彈，且從食品和基礎金屬價格的走勢來看，不會出現通貨緊縮。此外，由於寬鬆貨幣政策的效果有限，各國政策重點將著重在財政政策，市場關注焦點將轉至德國。

展望金融市場，星展銀認為，投資人的股市部位仍偏低，公債殖利率上揚的環境有利股市在2020年的表現，加上美國企業獲利表現較良好，持續相對看好美股。不過，即使貿易戰所引起的經濟衰退擔憂，2019年全球股市漲幅仍接近23%，美股也第11年走揚，為有史以來最長的牛市，同時也是最不受市場青睞的牛市，因市場對股市能否持續走揚存疑，因此投資人布局股市的比重偏低。

星展銀進一步指出，若市場維持具有韌性的表現，持有大量現金的投資組合可能會被迫重新投入市場，基於害怕錯過（FOMO）、投資人別無選擇（TINA）的心理，預期在極低利率和債券殖利率的環境下，投資人只能透過布局股票市場獲取較佳的報酬；另外考慮到違約率與到期殖利率，BBB／BB評級的債券較具有投資價值，相對看好新興市場債，預期信貸利差將會收緊。

至於外匯市場，星展銀表示，貨幣政策走向的分歧，將持續支撐美元指數，由於日圓會有避險相關的需求，需要寬鬆貨幣政策才會使日圓的表現較為弱勢；另在利率市場，則預估G3國家公債殖利率曲線將轉趨陡峭，其中短天期利率將持穩，而經濟成長動能的改善將溫和推升長天期利率。

展望2020年，星展銀持續偏好以槓鈴式投資策略建構投資組合，同時布局創造收益的資產，以及受惠於數位化潮流、人口老化以及大陸中產階級成長等題材的股市。此外，受惠於直播的興盛，電子競技相關產業將有顯著的成長，而數位化的潮流將帶動全球半導體的需求。

ET快訊
3086位大學生投票選總統　韓粉揭逆轉可能性
中華隊打不進奧運　中職將「首度停辦明星賽」
PO韓國瑜親女嬰照！醫師半夜狂接50通電話　父「抗議訊息」曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

兆勁明年半導體事業佔比過半　董事長紀孝正：力拚轉虧為盈

星展銀估G3國家2020年暫停降息　股債匯市投資重點一次看

鬆口氣！自行照顧長照患者　取得診斷證明書時間延長至明年6月

商業周刊／錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥　靠媽媽大隊5年營收翻倍

11月新增房貸利率微增　央行：每月承做對向不同利率僅小幅波動

「童趣混東區」人潮回來了！永慶調查：店面空置數至今已下降45%

投保要注意！　這8家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付　其中7家已欠3個月

2020年房價「平盤震盪」　新舊屋價格差距小出現博弈戰

Google執行長Pichai年薪加2倍至6000萬元　挑戰股票分紅72.5億元

主計總處：11月失業率3.73%　就業人數增幅創10年新低　

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

兆勁明年半導體事業佔比過半　董事長紀孝正：力拚轉虧為盈

星展銀估G3國家2020年暫停降息　股債匯市投資重點一次看

鬆口氣！自行照顧長照患者　取得診斷證明書時間延長至明年6月

商業周刊／錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥　靠媽媽大隊5年營收翻倍

11月新增房貸利率微增　央行：每月承做對向不同利率僅小幅波動

「童趣混東區」人潮回來了！永慶調查：店面空置數至今已下降45%

投保要注意！　這8家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付　其中7家已欠3個月

2020年房價「平盤震盪」　新舊屋價格差距小出現博弈戰

Google執行長Pichai年薪加2倍至6000萬元　挑戰股票分紅72.5億元

主計總處：11月失業率3.73%　就業人數增幅創10年新低　

《愛的迫降》打破「第八集定律」親出高收視　孫藝真唇戰玄彬嗔：超沒義氣！

DJ SODA美胸炸出I字豪溝！　開腿趴坐床上「爽吃爆漿球狀物」網：可以看一整天

量身訂製個人化影像導引強度調控放射治療　成功治癒第4期口咽癌

反骨酷炫當「馬子狗」賠掉性命...2重量級天團全現身「喪禮派對」！

異鄉遊子也能感受新年氛圍　雪梨農曆節慶典還有舞龍舞獅表演

韓國瑜為黃志雄站台8000人相挺　高喊「台灣要重新翻轉」

走路也能減肥？掌握這5點讓你越走越瘦　正確姿勢先學會

PO文涉社維法遭警上門傳喚要拘提　台中警：只是希望他到案說明

丫頭超狂！第22間飲料店進軍西雅圖　發年終寵員工「老闆少賺沒關係」 

「有看到韓國瑜安撫我女兒」女嬰父再公開8段錄音：要求姜冠宇撤文道歉！

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

財經熱門新聞

美元定存超夯　最高年息衝破5%

人民幣匯價改寫近10年新低！　換新台幣5萬多賺超過3千元

歐元匯價創超過2年半新低　換新台幣5萬多賺3千元

哈日族快看！銀行傳授聰明換匯3撇步

特斯拉股價半年飆120%　空頭慘賠2千億

跟著舊振南師傅手作漢餅　晶華力推文化體驗遊程吸客

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

投保要注意！　這8家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付

三星火拼台積電　10年要砸3.5兆元

新台幣超強勢！持續向30元靠攏　日圓、美元趁機換起來

鈴鹿賽道樂園年收400萬來客　大魯閣拚轉型期待明年損益兩平

外媒吐槽十年來20款科技產品　Apple、任天堂、Google都上榜

退休理財投資策略「四大金律」　專業經理人一次教戰

新北市長侯友宜參訪宏達電　王雪紅親自接待盼「緊密合作」

更多熱門

相關新聞

11月新增房貸利率微增　央行：每月承做對向不同利率僅小幅波動

11月新增房貸利率微增　央行：每月承做對向不同利率僅小幅波動

央行今（23）日公布11月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.415%，較10月的1.431%下降0.016個百分點，主要係因週轉金及資本支出貸款利率下降所致。而11月的新增房貸平均利率，相較9、10月的歷史低點稍微增加。

影／台股年前有望衝破歷史高點12682

影／台股年前有望衝破歷史高點12682

理財脫貧至富　陷貧學長現身分享鼓舞人心

理財脫貧至富　陷貧學長現身分享鼓舞人心

北富銀調查：逾75%客戶有意將資金匯回

北富銀調查：逾75%客戶有意將資金匯回

台積電、鴻海齊揚！台股收盤上漲63點　成功收復1萬2千點

台積電、鴻海齊揚！台股收盤上漲63點　成功收復1萬2千點

關鍵字：

外銀星展銀投資理財利率外匯股市美股貿易戰

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

宋宋CP爆復合！宋慧喬「戴回婚戒」掀熱議

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面