星展銀估G3國家2020年暫停降息　股債匯市投資重點一次看

▲星展銀預估，G3國家央行明年將暫停降息，但仍維持貨幣寬鬆低利環境，股市可望受惠。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行（DBS）今（23）日發布2020年第1季投資展望，在公債殖利率取線過度平坦，且利率已處於極低的水準下，預估明年G3（美國、日本、歐元區）國家央行將維持寬鬆貨幣政策，並暫停進一步降息。

星展銀行發布2020年第1季投資展望報告指出，明年的美國經濟將受到具有韌性的國內消費和謹慎的投資成長共2個因素的多空拉鋸，歐元區的經濟成長仍將處於較為疲弱的狀態。不過，中美貿易戰在2020年依然會是市場擔憂的事件之一，同時也需留意英國脫歐和香港社會運動事件的發展。

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報告顯示，儘管明年通膨率顯著上揚的機會不高，但可望觸底反彈，且從食品和基礎金屬價格的走勢來看，不會出現通貨緊縮。此外，由於寬鬆貨幣政策的效果有限，各國政策重點將著重在財政政策，市場關注焦點將轉至德國。

展望金融市場，星展銀認為，投資人的股市部位仍偏低，公債殖利率上揚的環境有利股市在2020年的表現，加上美國企業獲利表現較良好，持續相對看好美股。不過，即使貿易戰所引起的經濟衰退擔憂，2019年全球股市漲幅仍接近23%，美股也第11年走揚，為有史以來最長的牛市，同時也是最不受市場青睞的牛市，因市場對股市能否持續走揚存疑，因此投資人布局股市的比重偏低。

星展銀進一步指出，若市場維持具有韌性的表現，持有大量現金的投資組合可能會被迫重新投入市場，基於害怕錯過（FOMO）、投資人別無選擇（TINA）的心理，預期在極低利率和債券殖利率的環境下，投資人只能透過布局股票市場獲取較佳的報酬；另外考慮到違約率與到期殖利率，BBB／BB評級的債券較具有投資價值，相對看好新興市場債，預期信貸利差將會收緊。

至於外匯市場，星展銀表示，貨幣政策走向的分歧，將持續支撐美元指數，由於日圓會有避險相關的需求，需要寬鬆貨幣政策才會使日圓的表現較為弱勢；另在利率市場，則預估G3國家公債殖利率曲線將轉趨陡峭，其中短天期利率將持穩，而經濟成長動能的改善將溫和推升長天期利率。

展望2020年，星展銀持續偏好以槓鈴式投資策略建構投資組合，同時布局創造收益的資產，以及受惠於數位化潮流、人口老化以及大陸中產階級成長等題材的股市。此外，受惠於直播的興盛，電子競技相關產業將有顯著的成長，而數位化的潮流將帶動全球半導體的需求。