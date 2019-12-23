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澳洲野火燒出恐怖濃煙！他自製天氣預測圖　保護孕妻和未出生寶寶

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▲▼ 澳洲野火。（圖／路透）

▲澳洲野火問題未解，還製造出恐怖濃煙嚴重影響居民生活。（圖／資料照／路透社）

記者李振慧／綜合報導

澳洲野火問題持續延燒，所造成的濃煙除了蔓延至新南威爾斯州大部分地區，就連首都坎培拉(Canberra)也不例外，一名男子為了確保孕妻的健康，竟然自行收集數據製作天氣預測圖，以便能讓對方得知何時才適合出門，結果意外在網路上大受歡迎、連帶造福了許多有需要的人。

澳洲廣播公司(ABC news)報導，男子內塞弗(Shalev Nessaiver)因為妻子正處於產期倒數3個月的關鍵時刻，擔心對方外出時可能會被濃煙影響到健康，甚至影響到與未出生的寶寶，從事數據科學教育的他決定自行收集數據，以便能準確告訴對方濃煙發生位的置以及時間。

內塞弗表示，「我著手調查後，發現沒有很困難，因為其實有很多有幫助的資訊，只要你知道你要找的地方，就可以輕易找到解答，只是大多數人不像我所從事的工作一般，懂得看數據與圖表」，所以他靈機一動，決定將他為老婆所找的資訊也分享在推特上，結果立刻大獲好評。

內塞弗驚喜表示，「大家似乎都覺得我提供的資訊很好用，幾天裡立刻變得很流行，因為大家都想知道，『這幾天我應該待在家嗎？我可以外出嗎？還是不要比較好呢？』」，而對於當地未來的天氣趨勢，他悲觀判斷，最終還是需要和老婆暫時離開坎培拉一陣子，「我們預計提早前往墨爾本，因為整個周末都會和現在一樣、甚至更糟。」

澳洲首都地區政府(ACT Government)針對空氣惡化問題也提出警告，公共衛生醫生約翰斯頓(Vanessa Johnston)表示，「高溫和無風的氣候，將會助長濃煙問題，強烈建議易受氣候影響的敏感體質民眾，近來要多加注意。」

▼男子為了孕妻所做的氣候分析，意外在網路上爆紅。（圖／翻攝自Twitter／Canberra Air

澳洲野火燒出恐怖濃煙！他自製天氣預測圖　保護孕妻和未出生寶寶。（圖／翻攝自Twitter／Canberra Air）

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