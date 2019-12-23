影／台股何時衝破歷史高點12682點？分析師：年前機會大

記者陳心怡／台北報導

中美貿易戰利多消息頻傳，美股持續創新高，台股也跟著上揚，一路攻上「萬二」，投資人心中最期待的，莫過於大盤盡早突破12682歷史新高點。在《雲端最有錢》中，三位來賓被主持人邱沁宜問到何時能衝破關卡，他們一致認為明年一定會超越，「獅公分析師」李永年甚至覺得農曆年前就有機會突破。

李永年表示，最近大盤開始回檔，其實是要準備要衝高之前的蹲跳，理論上在選舉前，應該就已經有機會突破了，如果選前沒破，就變成選後會有慶祝行情，沒意外就會超越歷史高點12682點。

飆股達人朱家泓看法就相對保守，他認為大盤最近回檔，如果沒有回檔就能達到12682點，但現在一回檔上面就會壓。朱家泓說：「有一個週壓是12065點，我們收週線沒破，就表示這裡有壓，所以在明年大選前，股市會在高檔震盪，選舉過後還要一段時間調整，如果要破歷史高點應該要農曆年後。」

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另外，朱家泓提到，過年快到了，放假時間也變長，所以投資人投入的資金會比較保守、量也比較少，所以要在農曆年前衝關會有些困難，不過年後是一定可以的。

來賓中年紀最輕的生活投資達人 阿格力 ，看法最為樂觀，他認為今年就能突破12682點，大盤目前只不過稍微停頓一下而已，不要因為這波回檔就看空台股。

▼雲端最有錢主持人邱沁宜。（圖／翻攝自雲端最有錢節目）