中火廢水處理廠25日起測試　台電：8部機組同時運轉

▲台電表示，中火新建廢水處理廠25日起將進行功能測試。圖為工作人員確認儀器設備。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台電公司今（23）日表示，中火新建廢水處理廠將在25日起進行測試，台中電廠將依法規安排8部機組運轉，藉以測試廢水處理設備的功能表現，預計30日起便可恢復「改善功能未確認完成」期間採自主減產50%方式運轉。

台中電廠10月初因放流水硼超標，遭到台中市政府開罰，台中電廠於11月6日提交改善計畫書，獲中市府核准，並於上月底即完成土建工程及儀電設備安裝，也陸續完成該廢水處理場超過90個槽體、100個泵及相關週邊設備之性能測試與功能調校。台電公司本月向市府報備後，將在25日展開功能測試。

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不過，中火至上月底之燃煤使用量，已超過中市府認定的全年1104萬噸許可量，因此陸續被中市府開罰，對於25日即將啟動的測試，會否再遭開罰，台電回應表示，台中電廠是依照法規安排8部機組同時運轉。

台電指出，功能測試期間需以最大廢水量進行測試，因此屆時將有8部機組進行運轉。為確保穩定測試作業，台電今天預先將停機中的1號機及7號機，提前熱機逐步升載。

台電強調，待29日功能測試完成後，台中電廠仍將依據改善計畫書之承諾，「改善功能未確認完成」期間持續自主減產50%。