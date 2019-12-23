台積電、鴻海齊揚！台股收盤上漲63點　成功收復1萬2千點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（23）日開高後在11,990點附近震盪，盤中幾度突破1萬2千點關卡又回落。尾盤受到台積電、鴻海齊拉抬，一舉收復1萬2千點，終場收在12022點，上漲63點或0.53%，成交量1,116.39億元。

台積電（2330）終止連兩交易日的跌勢開高走高，終場收在334元、上漲1.52%；鴻海（2317）雖一度於盤中翻黑，但仍維持在90元之上震盪，尾盤反彈衝高並由黑翻紅，收在91.5元、上漲0.44%；股王大立光（3008）今日則開高走低，並跌破5000元大關，收盤下跌3.18%，收在4870元。

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觀察今日類股表現，資金輪動至傳產類股，航運、玻璃類股指數走揚逾1%；鋼鐵、油電燃氣、食品等類股也呈現走揚。航運股中向是漢翔（2634）、台灣高鐵（2634）、台船（2208）、長榮（2208）、長榮航（2618）漲幅都在1%以上。

半導體類股指數因台積電拉抬上漲1.16%。菱生（2369）在開盤後不久即攻上漲停，並持續在高檔震盪；威盛（2388）、祥碩（5269）、委詮電（2436）、福懋科（8131）漲幅都在2%以上，聯詠（3034）、立積（4968）、聯發科（2454）等股也都收紅。世芯-KY（3661）、致新（8081）、光罩（2338）、京元電子（2449）、景碩（3189）等跌幅在2%以上。