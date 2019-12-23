　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

財政部射3箭迎資金回台　北富銀調查：逾75%客戶有意將資金匯回

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼北富銀自11月29日起於台北、台中、高雄一連舉辦4場「資金返鄉路 富邦領航行」巡迴講座，由北富銀信託處稅務專家陳秋蘭與安永會計師事務所會計師林志翔，聯手解析海外資金回台的專法及解釋令的規定、常見的疑難雜症。（圖／北富銀提供）

▲北富銀自11月29日起於台北、台中、高雄一連舉辦4場「資金返鄉路 富邦領航行」巡迴講座，解析海外資金回台的專法及解釋令的規定、常見的疑難雜症。（圖／北富銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金（2881）旗下台北富邦銀行最新調查發現，超過75%客戶有意將海外資金匯回台灣，且逾80%關切個人身分申請資金回台議題。北富銀對此指出，政府祭出專法優惠稅率鼓勵資金回台，磁力效應已發酵，近期諮詢需求明顯增多，這次與客戶面對面，疏通資金回台法令及實務卡關痛點，並針對回台資金提供個人化的規劃諮商。

全球反避稅政策浪潮，推升海外資金的稅務風險，不少人想藉助財政部「三支箭」，包括歡迎台商回台投資行動方案、發布解釋令、實施境外資金匯回管理運用及課稅條例，將資金匯回台灣。不過，北富銀表示，多數客戶反映，依循專法將資金匯回台灣，儘管流程簡易，但為了對相關稅務法令有正確的理解與整體性的評估，因此近日舉辦「資金返鄉路 富邦領航行」巡迴講座，邀請持有海外資產的客戶參加。

請繼續往下閱讀...

北富銀透過問卷調查發現，超過75%與會者有意將海外資金匯回台灣，且逾80%關切個人身分申請資金回台議題，相關細節包括如何申請、如何舉證資金來源等流程是最迫切需要了解的，而透過這次講座，近400名與會來賓得以釐清稅務問題，找到最適合的資金回台方式。

北富銀歸納，營利事業因子公司皆有海外帳戶且公司帳簿齊備，母公司也有對外投資軌跡或向投審會申請紀錄，能充分證明投資及盈餘分配，專法申請應可以輕鬆通關；另在個人部分，海外資金的累積歷程未必能清楚交待，不論是專法的洗錢防制查核或解釋令的所得計算，相關文件的取得及解釋，存在難度，相當需要專家協助。

北富銀信託處稅務專家陳秋蘭建議，個人在境外的資金，若大部分在個人名下且持有很長一段時間，建議走解釋令較有利，但需留意的是，應就未逾核課期間的年度，釐清各年度的所得數字，大陸所得應併入綜合所得申報，更正並計算稅額。

此外，海外所得則計入基本所得額中，逾新台幣670萬元者，應更正過去年度的稅表，但補報是否就需多繳稅，視個案而定；若資料保留不夠完整，由於核課期間的認定為已申報者5年、未申報者7年，距今不算太久，申請補發帳戶資料也比較容易。

至於海外資金回台後如何有效運用？陳秋蘭指出，海外資金回台的諮詢者以中壯年以上居多，匯入的資金多用於退休及傳承，理財規劃需更周延。若資金依循解釋令回台，解釋令無投資限制，資產配置可結合境外股債及多元投資商品，對於投資收益、風險管控及配息金流，可有更全方位的安排，傳承規劃更可提前展開。

若不得不依專法回台，陳秋蘭說，專法設有投資範圍限制，包括5%自由運用及25%的金融投資上限，建議客戶務必要尋求金融機構協助合規運用。北富銀信託稅務團隊提供客戶一站式服務，從海外資金回台申請、回台後的操作與運用，皆能依客戶需求給予客製化規劃，協助客戶即時掌握市場趨勢，靈活管理海內外資產。

ET快訊
已婚名醫愛上「超胸海七妹」　遭貸款偷買2透天厝還賠2千萬
LIVE／抱女嬰遭扭曲！韓國瑜決定提告揪出黑韓供應鍊
PO韓國瑜親女嬰照惹議　醫師出面回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

凱基證券「玩權放送」最後一波　買權證抽iPhone 11 Pro

中火廢水處理廠25日起測試　台電：8部機組同時運轉

財政部射3箭迎資金回台　北富銀調查：逾75%客戶有意將資金匯回

台積電、鴻海齊揚！台股收盤上漲63點　成功收復1萬2千點

歡慶聖誕節！逐筆交易快閃舞蹈　突襲臺北101大樓

高收債今年來漲近12%　法人建議中期找買點

宏達電迎接5G元年　王雪紅：明年會加強投資實現VR願景

總統大選近了電價可望連四凍？　經長闢謠：明年電費不會漲五成

哈日族買到便宜日圓有撇步　銀行傳授3招鎖住最佳匯率

三星火拼台積電！10年要砸3.5兆元發展半導體微縮計畫

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

凱基證券「玩權放送」最後一波　買權證抽iPhone 11 Pro

中火廢水處理廠25日起測試　台電：8部機組同時運轉

財政部射3箭迎資金回台　北富銀調查：逾75%客戶有意將資金匯回

台積電、鴻海齊揚！台股收盤上漲63點　成功收復1萬2千點

歡慶聖誕節！逐筆交易快閃舞蹈　突襲臺北101大樓

高收債今年來漲近12%　法人建議中期找買點

宏達電迎接5G元年　王雪紅：明年會加強投資實現VR願景

總統大選近了電價可望連四凍？　經長闢謠：明年電費不會漲五成

哈日族買到便宜日圓有撇步　銀行傳授3招鎖住最佳匯率

三星火拼台積電！10年要砸3.5兆元發展半導體微縮計畫

春節禮盒沒想法？PAUL推激美馬卡紅珠寶盒 、Lady M有應景糖果藏寶箱

拿34元牛奶糖放外套內！嘉義女被抓包2次…偷竊累犯判拘20天

買彩券中大獎…他嗨爆立馬拍照PO上網！次日慘被告知「錢被領走了」

住院理賠更快速！中信推eClaim理賠區塊鏈　富邦打造對接系統應戰

高雄曳引車勾路樹「連根拔」！　車頂遭壓凹駕駛頭部受傷

宏都拉斯監獄爆幫派衝突釀18死　總統派軍警接管

《葉問4：完結篇》全台4天5000萬！最後一幕「複製歷史畫面」催淚

韓國瑜親女嬰惹議...吳宗憲喊話「不要泛政治化」：台灣的溫暖在哪裡

林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造　台電允諾2020年施工

孔劉37秒英文影片被誇「韓星頂級發音」　網瘋傳狂讚：超酥！聽到睡著

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

財經熱門新聞

美元定存超夯　最高年息衝破5%

人民幣匯價改寫近10年新低！　換新台幣5萬多賺超過3千元

歐元匯價創超過2年半新低　換新台幣5萬多賺3千元

哈日族快看！銀行傳授聰明換匯3撇步

特斯拉股價半年飆120%　空頭慘賠2千億

跟著舊振南師傅手作漢餅　晶華力推文化體驗遊程吸客

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

新台幣超強勢！持續向30元靠攏　日圓、美元趁機換起來

外媒吐槽十年來20款科技產品　Apple、任天堂、Google都上榜

鈴鹿賽道樂園年收400萬來客　大魯閣拚轉型期待明年損益兩平

退休理財投資策略「四大金律」　專業經理人一次教戰

三星火拼台積電　10年要砸3.5兆元

開戶時間省三成　合庫推VTM

新北市長侯友宜參訪宏達電　王雪紅親自接待盼「緊密合作」

更多熱門

相關新聞

國際CRS稅務架構的實施？台灣成為「新瑞士」的契機

國際CRS稅務架構的實施？台灣成為「新瑞士」的契機

近年各國搶稅的CRS制度開始實施，瑞士百年資產管理保密龍頭的競爭壁壘轉眼傾頹，其市場份額被新加坡與美國等鯨吞蠶食，為嶄新的金融戰國時代揭開序幕。

憂反滲透法 台商嘆進入戒嚴

憂反滲透法 台商嘆進入戒嚴

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

福特升級工廠為了3款硬派車型

福特升級工廠為了3款硬派車型

江蘇台商挺韓　籲返鄉投票翻轉台灣

江蘇台商挺韓　籲返鄉投票翻轉台灣

關鍵字：

北富銀台商專訪投資資金稅務財政部

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面