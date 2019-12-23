財政部射3箭迎資金回台　北富銀調查：逾75%客戶有意將資金匯回

▲北富銀自11月29日起於台北、台中、高雄一連舉辦4場「資金返鄉路 富邦領航行」巡迴講座，解析海外資金回台的專法及解釋令的規定、常見的疑難雜症。（圖／北富銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金（2881）旗下台北富邦銀行最新調查發現，超過75%客戶有意將海外資金匯回台灣，且逾80%關切個人身分申請資金回台議題。北富銀對此指出，政府祭出專法優惠稅率鼓勵資金回台，磁力效應已發酵，近期諮詢需求明顯增多，這次與客戶面對面，疏通資金回台法令及實務卡關痛點，並針對回台資金提供個人化的規劃諮商。

全球反避稅政策浪潮，推升海外資金的稅務風險，不少人想藉助財政部「三支箭」，包括歡迎台商回台投資行動方案、發布解釋令、實施境外資金匯回管理運用及課稅條例，將資金匯回台灣。不過，北富銀表示，多數客戶反映，依循專法將資金匯回台灣，儘管流程簡易，但為了對相關稅務法令有正確的理解與整體性的評估，因此近日舉辦「資金返鄉路 富邦領航行」巡迴講座，邀請持有海外資產的客戶參加。

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北富銀透過問卷調查發現，超過75%與會者有意將海外資金匯回台灣，且逾80%關切個人身分申請資金回台議題，相關細節包括如何申請、如何舉證資金來源等流程是最迫切需要了解的，而透過這次講座，近400名與會來賓得以釐清稅務問題，找到最適合的資金回台方式。

北富銀歸納，營利事業因子公司皆有海外帳戶且公司帳簿齊備，母公司也有對外投資軌跡或向投審會申請紀錄，能充分證明投資及盈餘分配，專法申請應可以輕鬆通關；另在個人部分，海外資金的累積歷程未必能清楚交待，不論是專法的洗錢防制查核或解釋令的所得計算，相關文件的取得及解釋，存在難度，相當需要專家協助。

北富銀信託處稅務專家陳秋蘭建議，個人在境外的資金，若大部分在個人名下且持有很長一段時間，建議走解釋令較有利，但需留意的是，應就未逾核課期間的年度，釐清各年度的所得數字，大陸所得應併入綜合所得申報，更正並計算稅額。

此外，海外所得則計入基本所得額中，逾新台幣670萬元者，應更正過去年度的稅表，但補報是否就需多繳稅，視個案而定；若資料保留不夠完整，由於核課期間的認定為已申報者5年、未申報者7年，距今不算太久，申請補發帳戶資料也比較容易。

至於海外資金回台後如何有效運用？陳秋蘭指出，海外資金回台的諮詢者以中壯年以上居多，匯入的資金多用於退休及傳承，理財規劃需更周延。若資金依循解釋令回台，解釋令無投資限制，資產配置可結合境外股債及多元投資商品，對於投資收益、風險管控及配息金流，可有更全方位的安排，傳承規劃更可提前展開。

若不得不依專法回台，陳秋蘭說，專法設有投資範圍限制，包括5%自由運用及25%的金融投資上限，建議客戶務必要尋求金融機構協助合規運用。北富銀信託稅務團隊提供客戶一站式服務，從海外資金回台申請、回台後的操作與運用，皆能依客戶需求給予客製化規劃，協助客戶即時掌握市場趨勢，靈活管理海內外資產。