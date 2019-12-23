歡慶聖誕節！逐筆交易快閃舞蹈　突襲臺北101大樓

記者李瑞瑾／台北報導

證交所今（23）日中午在臺北101辦公大樓一樓，規劃逐筆交易快閃舞蹈活動，為明年即將上線的「盤中全面逐筆交易」進行暖身宣傳，由多組優雅的雙人舞蹈表演呈現逐筆交易成交的意象，接續以街舞、小朋友等熱力四射的舞群演出，帶給現場群眾聖誕節前的小驚喜。

▲ 證交所逐筆交易聖誕快閃活動。（圖／記者李瑞瑾攝）

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臺灣證券市場將於2020年3月23日實施台股盤中全面逐筆交易，市場資訊將更加透明，且買賣委託種類更多元，投資人可更加靈活操作交易策略，為臺灣資本市場之重大變革。

證交所董事長許璋瑤表示，明年的逐筆交易制度改變是跟全球接軌，在全球證券交易市場裡面，台灣從唯一還不是逐筆交易的市場，變成完全逐筆交易的市場。這樣制度的改變，可以讓交易制度更有效率，而且讓價格的資訊非常透明，讓投資人可以用需要、想要交易的價格完成交易，是個非常進步的交易制度，證交所也做好了完整準備，相信也會在明年正式實施後非常順利。因應聖誕節到來，讓許多小朋友帶來舞蹈、給大家歡樂，許璋瑤表示，除了祝福大家聖誕與新年快樂，也希望明年股市也會越來越興旺。

▲ 證交所逐筆交易聖誕快閃活動。（圖／記者李瑞瑾攝）

除聖誕快閃活動外，證交所與臺北101大樓合作，於2019年12月31日最後倒數期間（23:55-23:56）及2019年耶誕節至農曆新年前（2019年12月20日至2020年1月21日19:00至22:00間不定期），以「逐筆交易有效率 更透明」、「逐筆接軌國際‧逐筆交易新時代」等2部動畫短片於台北101大樓北面「T-Pad LED」燈牆投放，在2019年歲末年終與2020年新年初始點亮新制實施。

同時為了讓投資人對逐筆交易實務操作上有更深入的了解，證交所特別在逐筆交易正式上線前一年設置擬真平台，投資人可先透過擬真平台模擬下單操作，確保未來快速上手。更推出2020年1月1日到3月20日體驗擬真平台大獎週週抽獎勵活動。於活動期間只要註冊擬真活動網頁並於擬真平台下單完成三筆新式委託且成交，即有機會獲得亞洲來回機票、APPLE之3C產品等大獎，邀請投資大眾踴躍體驗逐筆平台。