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39歲房客「燒枕頭」想自殺！韓國光州汽車旅館大火釀2死31傷

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▲▼火災,縱火。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲韓國光州市一間汽車旅館遭客人在房內縱火，釀成至少2死31傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

韓國光州市（Gwangju）北區一間汽車旅館22日凌晨5時45分左右發生火警。根據《韓國先驅報》最新報導，目前已經造成2死31傷，其中13名傷患情況危急，當局預估死亡人數可能上修。39歲的金姓男嫌向警方坦承，入住後在房裡燃燒枕頭，想要自殺，最後卻反悔逃離。

光州市北區（Bukbu）一間5層樓的汽車旅館22日凌晨5時45分左右發生火災。217名消防員、48輛消防車出動，抵達現場時，發現1、2樓房客已自行逃出，但3樓以上布滿濃煙，趕緊搶救，最後於早上6時7分撲滅火勢。相關單位證實，意外已造成2人死亡，31人受傷。

消防員表示，起火點在3樓房間，因此4、5樓民眾難以逃離，許多人被救離火場之前，吸入烈火燃燒產生的有毒氣體。其中，一名女性甚至從4樓一躍而下，幸好掉在車庫棚子上，沒有受到重傷。31名傷患分別被送往8間醫院，其中13人因吸入濃煙、嚴重灼傷導致呼吸困難，情況危急，死亡人數很有可能上升。

綜合《韓國先驅報》、《韓國時報》報導，39歲的金姓嫌犯於前一天中午12時11分左右入住，他向警方供稱，因為想要自殺，所以用打火機點燃枕頭，還在上面加了許多張衛生紙助燃，然後裹著毯子離開房間，再回來拿個人用品，火勢已經失控。根據監視器畫面，肇事兇手是第一個逃離火場的人。

據了解，嫌犯認罪不久之後，就因燒傷、吸入濃煙被轉移到加護病房，傷勢不至於危及性命。警方指出，雖然調查與偵訊因此中斷，但由於男子已經認罪，因此等待對方治療結束以後，就能夠順利起訴、逮捕。

光州市政府也為此召開緊急會議，討論如何應變、處理並協助受害者與其家屬。市長李庸燮（Lee Yong-seop）說，「雖然火災是因縱火引起，但不代表市政府不需負起責任。」

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