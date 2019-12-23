高收債今年來漲近12%　法人建議中期找買點

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▲近期資金重回高收債懷抱。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

美中貿易戰、英國脫歐等疑慮近期減輕，令投資人風險情緒再度高漲，資金重回高收債懷抱，帶動近期價格走勢上揚，彭博巴克萊全球高收債指數12月來已強漲2%，累計全年則大漲11.94%。

法人指出，貿易衝突降溫、低利率籠罩、經濟溫和成長，加上債券新增供給量有限下，預料高收債明年還有表現空間，建議投資人尋求中期買點的機會。

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根據Bloomberg資料統計，全球最大高收債ETF－iShares iBoxx高收益公司債ETF，已連續4周出現資金回流情形，累計12月以來，流入金額達5.24億美元，完全回補11月淨流出2.53億美元的缺口。

若觀察今年以來各月資金流向，iShares iBoxx高收債ETF只有5月、8月與11月出現淨流出情形，但流出金額從20億美元，逐步減少到2.5億美元；累計全年，仍淨流入約51.5億美元。

▼iShares iBoxx高收債ETF今年來資金流向（億美元）。（資料來源：Bloomberg，統計至2019/12/20）

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，儘管市場變數多，高收債今年來持續吸金，主要原因有三：一是美中貿易談判或有波折，整體還是朝正向發展；二是聯準會寬鬆措施壓低利率水準，促使資金投向高息資產；三是高收債新增發行量有限，供需缺口達1200億美元。

，表現不俗。

展望2020年，呂彥慧認為，明年高收債市場延續今年環境，即貿易戰打打停停，但考量美國總統大選、中國尋求經濟托底等因素，全面撕裂機率不高，全球經濟有望維持溫和成長，且通膨大幅上揚有限，各要國家央行將傾向維持現行利率水準不變，有利高收債表現。

操作上，呂彥慧建議，採取定期定額、分批布局方式進場，並搭配美國投資等級債、類主權債或高股息的水電瓦斯等公用事業股票基金，適度降低資產組合的波動風險。