總統大選近了電價可望連四凍？　經長闢謠：明年電費不會漲五成

▲外界關注電價調整情況，經濟部長沈榮津今（23）日表示，將尊重審議委員會的審議機制，強調明年電價不會漲五成。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部將於明年四月召開電價費率審議委員會，外界關注電價調整狀況，經濟部長沈榮津今（23）日澄清表示，電價調整尊重審議委員會的審議機制，強調「不是政治人物說了算」，也將考慮民生需求，過年前只會調降不調漲，外界普遍解讀明年電價可望「連四凍」。

經濟部每年召開兩次電價費率審議會，在4月及10月公告是否調整電價，並明定電價調幅最高3%。之前兩次（去年10月、今年4月），國內電價已連續二次凍漲，目前每度平均2.6253元，造成台電上半年大虧，是唯一虧損的國營事業。

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經濟部今天與媒體舉行年終餐敘，面對近期電價調整的說法，稱明年電費比現在多五成，經濟部長沈榮津特別澄清，這是造謠，也不可能發生，。經濟部謹記過去油電雙漲，對民生物價造成極大衝擊，因此設有電價穩定機制，每次調幅以3%為上限。

沈榮津表示，電價調整將尊重審議委員們的專業意見，但按照過往經驗，審議委員會衡量國際燃料價格、台電發電成本及利潤等面向，而電價費率審議會的委員有來自學界、業界及機關代表，會依據客觀事實和數據資料討論。

經濟部表示，過去油電雙漲嚴重衝擊物價，2014年時，電價一度漲到3.07元，影響民生物價，因此政府設有電價穩定機制，電價審議每年檢討兩次，調幅均不得超過3%，所謂明年多50%的情況不可能發生。

另外，經濟部強調，依照電價穩定機制，住宅用電330度以下（大約七成民生用戶）電費不漲，小商家1,500度以下不漲，可以同時照顧民生、穩定物價及節約用電。