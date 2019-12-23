哈日族買到便宜日圓有撇步　銀行傳授3招鎖住最佳匯率

▲日本是台灣人最愛的旅遊目的地，日圓匯率的走勢都關係到民眾的荷包。（圖／記者蔡玟君攝）

記者紀佳妘／台北報導

在中美貿易談判取得第一階段協議一下，新台幣近期走升、日圓匯價持續走跌，哈日族期待已久的0.27字頭終於回來了，對於想赴日本旅遊的民眾不妨掌握3個換匯技巧，並搭配刷卡賺回饋，即可省下一筆可觀的費用。

匯率隨時隨地都在變動，目前最常見的換匯管道，包括銀行臨櫃、外幣ATM、線上結匯、從外幣帳戶提款共4種方式，銀行祭出3大訣竅，善用工具就能聰明換匯。

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首先是開立外幣帳戶，常有換匯需求的民眾，可以開立外幣帳戶，透過銀行提供的「匯率到價通知」服務，逢低分批買進，藉此將低換匯成本，千萬別一次兌換完全額，除了減少買到較高匯率的風險之外，若在匯率波動較大的情況下，也有機會賺一筆。

▲匯率隨時隨地都在變動，哈日族只要掌握3個換匯訣竅，就能輕鬆省荷包。（圖／123rf）

再者是ATM換匯比臨櫃划算，大多銀行對於線上換匯的客戶，通常會提供匯率優惠，加上線上換匯是以即期賣出匯率計價，相較於臨櫃以現鈔賣出匯率報價來得更優惠，還可以等到需要用到的時候再提領，對民眾來說省時又方便。

每家銀行祭出的優惠匯率都不同，就算同一家銀行分別透過線上換匯或外幣ATM提領外幣，也會因為優惠減碼幅度差異，進而產生價差，換句話說，外幣金額越大，差異也就越大，而目前台銀、中信銀、土銀、合庫、一銀等12家銀行都設有外幣ATM，提供民眾24小時提領外幣的服務。

最後是善用信用卡回饋，無論是一般信用卡或是雙幣卡，只要海外交易就須收取1.5%的交易手續費，因此建議選擇海外現金回饋超過2%或免手續費的信用卡，不僅能省下一筆手續費，還能輕鬆賺回饋。

以目前旅遊神卡來說，台北富邦銀行的「J卡」在日本享有3.3%的回饋無上限外，國內消費也有1%無上限的回饋，甚至還推出「深夜J客」活動，只要夜間時段到合作的便利商店消費，可享5%回饋無上限；台新銀行推出的「Flygo卡」也深受旅遊族喜愛，不限任何國家，只要海外消費就享有2.8%現金回饋。