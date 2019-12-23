新北市長侯友宜參訪宏達電　王雪紅親自接待盼「緊密合作」

▲新北市長侯友宜（右）參訪宏達電總部，由董事長王雪紅（左）親自接待。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

新北市長侯友宜今（23）日前往宏達電（2498）新店總部參訪，由董事長王雪紅親自接待，並在接受媒體訪問時表示，因為宏達電總部位於新北市，希望首長可以了解宏達電到底在做什麼，像是藝文、醫療、公共安全，未來都希望可以跟新北市有緊密合作。

侯友宜這次參訪宏達電總部，首先在一樓大廳參觀由VIVE回收舊機做成的裝置藝術，接著到9樓的員工餐廳、16樓的研發中心、17樓的員工籃球場，並在現場親身體驗VR智慧醫療應用，最後更是欣賞七分鐘的VR藝術「蒙娜麗莎的微笑」。

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▲新北市長侯友宜（中）參訪宏達電總部，由董事長王雪紅（左二）親自接待。（圖／記者姚惠茹攝）

王雪紅表示，因為宏達電總部位於新北市，希望在地首長可以了解宏達電到底在做什麼，而且可以展示宏達電在國際被認定的VR和AR技術，尤其是藝術、駕駛飛機、公共安全等新北市可以應用的虛擬實境內容，未來都希望可以跟新北市有緊密合作。

王雪紅表示，宏達電有很多的VR內容不能被複製，像是幫助消防員訓練在危險環境怎麼逃生，還有地震防災的演練，這些都可以讓學生透過VR做虛擬防災意識訓練，減少大地震時的傷亡，作為防震的基礎課程。

▲由宏達電董事長王雪紅帶領新北市長侯友宜參訪總部。（圖／記者姚惠茹攝）

侯友宜表示，新北市未來要做智慧城市，目前正規劃新建的行政中心要設立警消實練槍戰、鎮暴的VR虛擬實境，而宏達電在發展VR虛擬實際是最棒的企業，尤其在藝術、醫療、教育、文化、公共安全，希望未來可以跟市府合作，讓新北市更好 。

▲由宏達電董事長王雪紅（右）帶領新北市長侯友宜（左）參訪總部。（圖／記者姚惠茹攝）

侯友宜欣賞完「蒙娜麗莎的微笑」後表示，透過VR看到的不僅是一幅畫的介紹，甚至是看到畫中人物走到面前對你微笑，還把每個動作的意義闡述出來，不像以前去法國看的時候離得很遠，而且第一次知道原來蒙娜麗莎是個24歲有5個小孩的婦女，未來合作可望提升學童藝術教育的深刻印象。

▲新北市長侯友宜親自體驗宏達電VR醫療。（圖／記者姚惠茹攝）

侯友宜體驗完VR醫療後盛讚器官精細到適合用來做醫療教學、手術、治療應用，而王雪紅則說明，宏達電目前已經與美國超過50家醫院合作，其中席科特手術導航軟體在今年1月取得TFDA認證，而席科特手術計畫軟體也在今年4月取得TFDA認證，正積極與各大醫院洽談合作。