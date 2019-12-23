未就學、就業少年參加技能檢定　元旦起可申請補助最少1500元起

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

為鼓勵特定對象取得就業所需的技術士證，勞動部訂定「特定對象參加技術士技能檢定補助要點」，凡15歲至18歲未就學未就業少年報名參加技術士技能檢定，勞動部將提供報名費、學科測試費、術科測試費及證照費全額補助，且各項費用補助每人最多可申請3次，以鼓勵未就學、未就業少年習得一技之長並取得專業證照，為個人職涯發展加分。

勞動部指出，凡符合該要點所定特定對象，報名參加技術士技能檢定時，得申請資格審查費、學科測試費、術科測試費及證照費的補助，現行受補助的特定對象包含獨力負擔家計者、中高齡失業者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶、更生受保護人、長期失業者、二度就業婦女、家庭暴力被害人等，自109年1月1日起，將新增納入15歲以上未滿18歲之未就學未就業少年，共計有10種對象受惠。

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勞動部表示，依技術士技能檢定規費收費標準規定，資格審查費每人每次150元、學科測試費每人每次190元、技術士證證照費每件160元，術科測試費則依各職類級別分別訂定。

舉例來說，以參加中餐烹調丙級證照為例，資格審查費每人每次150元、學科測試費每人每次190元、技術士證證照費每件160元，再加上術科測試費為1720元，單次參加檢定即可獲得2220元補助，且每人各項費用可最多可申請3次，因此參加中餐烹飪技能檢定者最多獲的6660元補助。

經統計，近3年申請補助的特定對象每年約4萬人次，補助金額每年約8千萬元，如以身分別區分，原住民占比最高約26.5%，依序為低收入戶占比約24.5%，中低收入戶則為22.2%，如以申請年齡區分，15歲至24歲申請人次為66.6%，25歲至44歲、45歲至64歲占比大致相同為13.3%。

勞動部也提醒，技能檢定特定對象補助，同一職類之同一級別以申請一次為限，每人一生最多補助3次，補助申請書登載於技能檢定簡章，符合特定對象資格者報名技能檢定時，如欲申請補助請同時提出申請，事後不予受理，民眾可依需求，善加運用這項補助措施。有關技能檢定簡章及報名作業，可至勞動部勞動力發展署技能檢定中心網站查詢，或撥打電話服務專線。