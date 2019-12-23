無畏貿易戰！49%亞太企業1年內有併購意願　超過十年平均

▲近半的亞太區企業，一年之內有併購計畫，顯見貿易戰未打亂亞太企業的併購計畫。（示意圖／Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

安永聯合會計師事務所今（23）日公布「全球資本信心晴雨表」，調查結果顯示，52%的全球企業未來一年內會進行收購，以調整他們的投資組合；全球仍有併購企圖，主要是因為對數位科技等新科技與人才的需求；另外亞太地區有49%企業未來一年內有收購計畫，超過過去十年的平均值，顯見併購意願仍高。

安永的報告調查對象涵蓋45國、共2,900家全球企業高階主管，每兩年調查一次。以亞太地區來說，有49%亞太地區的高階主管表示，未來一年之內有收購計畫，此比率超過自2009年的亞太地區10年調查歷史平均值。

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排除貿易戰爭等地緣政治的不確定性外，亞太地區的高階主管對於全球經濟以及當地市場的預期擴張仍具有信心，貿易戰並沒有削弱併購的意願。



亞太地區中，中國大陸雖然面臨貿易戰等挑戰，但是仍有46%的中國企業願意併購；57%的日本企業打算未來一年內併購，是亞太地區之中，意願最高的區域，主要因為許多日本企業在尋找併購標的類型，以及海外收購成本較低。

由併購標的地區來看，受訪的亞太企業最有意願併購美國、中國大陸、英國地區標的；全球企業看好前十大併購標的中，則有四個國家位於亞太地區，為中國大陸在第4位、澳洲第8位、 日本第9位、新加坡第10位。

至於台灣方面，安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬表示，台灣已從高成長開發國家進入成熟已開發經濟體，經濟成長率相較開發中的國家低，加上台灣融資成本較低廉，因此台灣企業向外尋求成長動能，或透過向外併購以取得新科技，也是近期看到台灣企業向外走的主要原因之一。

亞太區熱門投資領域 媒體娛樂業首次擠入前三大

67%受訪亞太企業已投資數位及科技資產以保持成長動力，除了收購外，也持續透過企業創投資金以及外部資金來投資新科技。根據此次調查，亞太區企業未來一年內最熱門的前三大投資領域，分別為生物科技、科技，以及第一次上榜的媒體娛樂業。

何淑芬指出，新科技及新創出現，重新定義了企業所處的競爭環境。企業必須要建造、合作、投資在科技以鞏固未來成長。目前大環境情勢雖會影響到企業成長，但也是讓台灣企業重新審視策略及規劃，以確保可以在這波經濟情勢中，抓住未來長期的成長契機。