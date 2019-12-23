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特斯拉股價半年飆120%　空頭大軍「如臨寒冬」慘賠逾2千億

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▲特斯拉。（圖／路透）

▲特斯拉的空頭大軍宛如置身寒冬。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

特斯拉股價已連續第三個交易寫下新高，使特斯拉的空頭大軍宛如置身寒冬。金融科技和分析公司S3 Partners上周五（20日）發布報告指出，以特斯拉股價近期低點計算，放空特斯拉股票者已損失76億美元（約新台幣2313.44億元）。

特斯拉股價自上周一（16日）以來，已上漲逾13%，上周五盤中更一度漲至每股413美元，收漲0.38%至每股405.59美元，總計今年以來上漲了20.7%。此前，特斯拉股價的歷史高點出現在2017年9月。

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S3 Partners預測性分析管理合夥人杜桑紐斯基（Ihor Dusaniwsky）在報告中表示，1月1日至6月3日間是特斯拉空頭「最好的時期」，期間特斯拉股價下滑了46%，按市值計算特斯拉空頭大賺51.6億美元，幾乎抵銷了2016年至2018年間約57.5億美元的虧損。

不過自特斯拉股價於6月3日寫下多年來最低收盤價178.97美元至今已上漲逾120%，目前該公司市值超過730億美元，按此計價基準計算，特斯拉空頭已損失76億美元。「特斯拉空頭正處於『絕望的寒冬』中」，年初至今，看空特斯拉股價的投資人已損失約24.3億美元，光是上周就虧損了11.6億美元。

杜桑紐斯基預估，「過去七個月的『緊守』將會變成全面爆發的『軋空』。」儘管今年下半年出現大量空頭回補，但仍有「相當數量的空頭」打死不退。儘管去年12月對特斯拉的空頭頭寸減少了320萬股，今年以來減少了1820萬股，但自6月3日後，實際的風險放空部位已增加了24.7億美元。

S3指出，目前特斯拉遭放空的股票總數為2546萬股，僅較1月30日觸及的3年低點2423萬股多出123萬股。杜桑紐斯基表示，若特斯拉股價繼續上漲至每股450美元，「我們可以預測，隨著空頭按市值計算的跌價損失增加，空頭回補將加速」特斯拉被放空的股票將將降至2000萬股以下，而特斯拉空頭的損失將再增加10億美元。

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