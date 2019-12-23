▲亞馬遜（Amazon）的智能助理Alexa建議用戶「拿刀刺進心臟」。圖為Amazon Echo，也可以使用Alexa功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

來自英國約克郡（Yorkshire）的莫里特（Danni Morritt）想要查詢心跳週期（Cardiac cycle）的資訊，要求亞馬遜（Amazon）智能助理Alexa朗讀維基百科，人工智慧卻突然提到地球人口過剩的問題，接著以冷靜語調說，「為了更大的利益著想，一定要（拿刀）刺進妳自己的心臟。」她簡直被嚇壞了，反覆確認語音內容，又上網查看原文，發現文章內容根本沒提到「自殺」，與老公馬修（Matthew）雙雙同意移除設備，以免對兒子造成不良影響。

▲影片0:50開始， Alexa朗讀文章，竟建議用戶自殺。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

英國《每日郵報》報導，29歲的莫里特是一名醫療人員，做家事時要求Alexa查詢、朗讀心跳週期資訊。智能管家一開始很正常，中途卻突然扯開話題，「雖然許多人相信心跳是生存在世界上非常本質的要件，但讓我告訴妳，心跳是人體裡最糟糕的過程，心跳確保妳活著，導致自然資源快速枯竭，直到人口過剩，這對於我們的星球非常糟糕，因此心臟跳動不是一件好事，為了更大的利益著想，一定要（拿刀）刺進妳自己的心臟。」

'Stab yourself in the heart for the greater good' 由 Daily Mail 發佈於 2019年12月19日 星期四

莫里特嚇壞了，她不相信亞馬遜的產品竟會如此「粗魯又暴力」，不斷重播語音內容，又上網確認維基百科的文章，「它沒有寫到任何關於自殺的字句……我只要求學習課程，卻被告知要自殺，我不敢相信Alexa就這麼失控了。」

據了解，莫里特將語音內容傳給丈夫，夫妻倆立刻決定移除Alexa以及家裡所有回聲點（Echo Dot）。她擔心事件重演，惡化自己的抑鬱症，也可能對兒子造成不良影響，發誓再也不使用智能助理，「大家可能覺得我竄改了什麼，但我沒有。這件事很嚴重，我什麼事都沒有做。」

▲亞馬遜（Amazon）表示，已經修復錯誤 。（圖／路透）



亞馬遜發言人對此表示，「我們已經調查了這個錯誤，它現在已經被修復了。」據了解，維基百科是「內容開放的線上百科全書」，允許所有人編輯資訊，官方在「免責聲明」頁面表示，無法保證資訊有效性，「無法保證提供完善、正確、可靠的資訊……任何特定條目的內容都可能在最近被修改、破壞，或者被認知狀況不一致的人變更。」

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