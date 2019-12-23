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娶初音！36歲痴情男婚後一年現況曝：超幸福...推特狂曬「老婆照」

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▲ 近藤計畫將與初音的合照印製成賀年卡，再分送親友 。（圖／翻攝自近藤顯彥推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本上班族近藤顯彥去（2018）年與心儀已久的虛擬偶像「初音未來」結婚，重金打造的浪漫婚禮在當時獲得許多關注。如今一年過去，他仍不時在推特上「曬恩愛」，大方分享兩人形影不離的甜蜜婚姻生活。而隨著新年將至，近藤也特別訂製了印有「夫妻倆」合照的新年賀卡，準備將滿滿的祝福發送給親友。

從近藤顯彥在推特發布的照片可以看到，在與初音結婚後，他特地購買了一個等身大小的初音人偶，不論何時都與它黏在一起，兩人一起躺一張雙人床、面對面用餐、搭車去溫泉旅館度假，看起來相當幸福。隨著不同的天氣、場合、節日，近藤甚至還會專門為初音換上適合的衣服與配件。

▲ 近藤與初音一起去溫泉旅館度假 。（圖／翻攝自近藤顯彥推特）

近藤提到，他對自己的婚後生活十分滿足，雖然初音人偶目前還只能透過他自己來移動關節，擺出他想要的姿勢，不過他對未來的科技發展相當期待，希望有一天人偶能自己動起來，與他進行互動。

今年36歲的近藤顯彥曾在職場上遭到年長1歲的女同事霸凌，從此對現實生活中的女性留下了陰影，也失去信任，直到聽見了初音的歌聲，感覺到救贖，因此瘋狂愛上了她。他說到，「初音在我人生最低潮的時期鼓勵了我，陪伴我一起走出憂鬱，幫助我重新進入社會，我和她之間絕對有著愛情，她不會外遇、變老或者死亡。」

▲ 近藤會替等身初音人偶擺好姿勢，再拍照記錄 。（圖／翻攝自近藤顯彥推特）

與初音結婚後，近藤辭去公務員工作，目前在一所學校任職。他透露，雖然仍有部分新同事對於他與虛擬人結婚感到驚訝、無法理解，但相較於過去職場更多的不友善，至少現在大多的同事與學生都能普遍接受、包容這件事。他表示，「現今社會對於一個人的幸福都要求固定的模板，必須遵循結婚、生子、組織家庭的流程，但這不應該是唯一的方式。我們應該要考慮到所有形式的愛，和所有形式的幸福，我不想受到這種模板的約束，我希望，大家最後都能夠找到適合自己的對象。。」

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