法國50多年首位！　馬克宏放棄總統月退20萬：年金改革「以身作則」

▲馬克宏提到，罷工行動受到憲法保障，但希望能在耶誕假期先暫停。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國年金改革引爆的全國大罷工邁入第3週，為了平息社會大眾對部分政治人物特權的憤怒，總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室22日宣布，馬克宏卸任後會「以身作則」放棄歷屆總統特有的6000多歐元退休金（約新台幣20萬元），創下法國政壇過去50多年首例。

綜合衛報、BBC等外媒報導，馬克宏曾承諾針對法國社福制度進行自戰後以來最大幅度的改革，但法國人民如今似乎是把對年金改革的不滿投射在他身上，街頭更出現把他描繪成「國王」（king）的漫畫與橫幅，怒嗆他與多名前總統一樣，能在卸任後繼續過著奢華的生活。

▲▼法國大罷工已邁入第3週。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，根據當地法律規定，法國領導人可在沒有年齡或財產的限制之下，於卸任後月領約6000歐元（約新台幣20萬元）的退休金。此外，前總統通常是憲法委員會終身成員，每月可領1萬3500歐元（約新台幣45.9萬元）的津貼。

為了平息當前不滿聲浪，馬克宏辦公室周日表示，馬克宏卸任後，除了會「以身作則」放棄每月6000多歐元的總統退休金外，將來也不會成為憲法委員會的成員。消息一出，巴黎人日報（Le Parisien）以「打破傳統」讚賞馬克宏放棄退休金的決定，但左派人士認為，馬克宏之所以能放棄這筆錢，是因為他之前當過投資銀行家，早就賺進數百萬歐元，如今做出這番決定是在作秀。

法國罷工行動似乎已經衝擊聖誕節假期部分旅客的安排及部分私人企業，儘管如此，法國政府仍堅持推動年金改革，認定把42種退休年金制度統整為單一制度的計畫，是法國面對人口結構逐漸老化現況下，讓體制在財務上保持可行的方案。但幾乎所有工會均反對新制中對退休年齡的規定，也就是法定退休年齡為62歲，但勞工必須等到64歲才能領到全額退休金。

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