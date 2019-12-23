威州大學學者組團來台參訪鴻海　產學合作培育威州廠所需人才

▲威州大學工科院組團來台參訪鴻海。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）美國威谷計畫持續有新消息，美國威斯康辛大學密爾瓦基分校（University of Wisconsin-Milwaukee）繼今年2月首批交換生來台受訓後，近日又安排學者訪問團來台訪問，考察雲端伺服器、機械人、8K顯示技術、醫療生技及食品檢測中心。

鴻海表示，美國威斯康辛大學密爾瓦基分校訪問團，由工程與應用科學學院院長Dean Peters博士領軍，包括副院長Andrew Graettinger博士、Adel Nasiri教授及余君仁教授等，一行人分別前往鴻海總部虎躍廠區、民生廠區、永齡生醫工程館、台大癌醫中心及大陸深圳龍華廠區訪問。

請繼續往下閱讀...

鴻海轉述余君仁教授說法，他對於鴻海取得的突破性技術讓人留下深刻印象，這些高端技術使鴻海從傳統OEM製造公司，轉變為精密智能製造工廠，進一步增加校方以及外界對鴻海在威斯康辛州投資的信心，美國威斯康辛大學密爾瓦基分校將共同為發展最先進技術提供強大的人才庫。

鴻海表示，為培養美國高端製造種子，鴻海與威斯康辛州產官學界持續推動產學合作機制，積極招募人才，2018年，鑑於UWM與中原大學推動碩碩雙聯學位已逾10年，鴻海攜手兩校簽訂產學合作計畫，培育威斯康辛建廠計畫工程人才。

鴻海指出，美國威斯康辛大學密爾瓦基分校今年2月首批交換生抵台，進行為期18週的專業實習，課程內容包括TFT-LCD面板、車用模組製程、液晶顯示器製程等，目前三方已啟動第二批年度交換學生計畫，預計將在2020年2月中旬來台培訓實習，繼續擴大培訓規模。

此外，鴻海強調，集團在威斯康辛州招募的26位美籍幹部正在台灣長期受訓，持續打造威斯康辛州相關高科技人才庫，廣招美國西北大學、普渡大學、密西根大學、伊利諾大學香檳分校等畢業生，研習AI人工智慧、光機電整合、工廠製造、品管手法、綠色產品、產品規劃行銷等，為鴻海在威斯康辛州的建廠工程，培育生力軍。