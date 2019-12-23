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好心男免費送商務艙座位　88歲阿嬤爽享7小時服務：美夢成真

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好心男免費送商務艙座位給她　88歲阿嬤爽享7小時服務：美夢成真。（圖／翻攝自Facebook／Leah Amy）

▲男子免費讓阿嬤去坐自己的商務艙座位。（圖／翻攝自Facebook／Leah Amy

記者李振慧／綜合報導

國外一名88歲婦人單獨搭乘從紐約飛往倫敦的班機時，竟然被陌生人送上大禮，一名男乘客突然問她，「你想去坐商務艙嗎？我願意給你我的座位，你可以免費去坐還能享用所有便利設施」，如同美夢成真的提議讓她當場大呼，「你不是在和我開玩笑吧？」

在維珍航空(Virgin Atlantic)服務的空姐艾米(Leah Amy)，近來在臉書上分享了這段溫暖的小插曲，88歲婦人艾利森(Violet Allison)剛完成她在紐約探望女兒的旅程，搭乘經濟艙預計返回倫敦時，沒想到男乘客利特爾強(Jack Littlejohn)體諒她老人家旅程辛勞，竟然主動提議要讓出自己的商務艙座位。

艾米表示，艾利森當時嚇得詢問隔壁女乘客，「你覺得我應該換座位嗎？」對方也贊成後，便在利特爾強的幫忙下坐到了商務艙，7個小時的旅程中，利特爾強全程坐在廁所附近的經濟艙擁擠座位中，「沒有小題大作、也沒有刻意引起注意，他的行為完全只是出於內心的善意。」

利特爾強後來表示，他與家人前往紐約參加慈善活動，搭機要返回蘇格蘭時，發現母親居然為他和兄弟姊妹準備商務艙座位，能坐商務艙雖然很好，但他不認同商務艙和經濟艙間權益的不平等，便決定讓位，結果一看到艾利森就覺得對方是最適合的人，「世界上找不到能比她更甜美的老婦人了」。

艾利森則十分感謝大家的幫助，對於身體有病痛的她來說，能坐到商務艙簡直是夢想成真，整晚都受到空服人員很好的照顧，後來利特爾強也有過來查看她的狀況，他們便一起留下大合照。艾米的推文在網路上獲得1.9萬人按讚，溫馨小故事讓許多網友留言，「這個故事證明世上有好人」、「好美麗的故事」、「好善良，祝福你們」。

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