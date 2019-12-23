鈴鹿賽道樂園年收400萬來客　大魯閣拚轉型期待明年損益兩平

▲大魯閣實業總經理謝國棟（圖中）表示，未來集團主力為差異化的運動休閒主題體驗型商場，力拚明年營運能損益兩平或轉虧為盈。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

大魯閣實業總經理謝國棟表示，目前營運主軸為商場開發經營、休閒娛樂事業等，旗下鈴鹿賽道樂園今年入園已達400萬人次，遊客二次回訪率達五成，未來集團主力為差異化的運動休閒主題體驗型商場，力拚明年營運能損益兩平或轉虧為盈。

大魯閣目前營運主軸為商場開發經營、休閒娛樂事業、休閒度假村、中國大陸事業，近年以「輕資產、重經營」策略，以主題式體驗型購物中心為主力業務，並進軍大陸購物中心，分別在上海、杭州、蘇州、成都、重慶都有直營點，合作夥伴都選擇大陸前30大的地產開發。

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謝國棟指出，台日合作的高雄鈴鹿賽道樂園，緊得日本鈴鹿賽車場技術與授權，引進日本10:1等比縮小的擬真卡丁賽道，吸引卡丁車友爭相朝聖，更結合親子共駕，為樂園最知名的遊樂設施之一。

不過，從財務面來看，鈴鹿賽道樂園的獲利模式尚未建立，自開業以來持續虧損，謝國棟表示，公司已計劃將鈴鹿賽道樂園進行大幅度的資產減損，減虧方式內部仍在研議中，而大陸事業也持續調整體質，希望找到在地合作夥伴以提升商場獲利能力，力拚讓集團營運損益兩平。

展望後市，大魯閣表示，未來仍將聚焦於商場事業，以差異化的運動休閒主題體驗型商場開發及經營為方向，攜手富邦集團、健身工廠、國賓影城等合作夥伴，以體驗性業態與實體通路結合的方式，搶攻運動體驗商機。

依據財報，大魯閣實業2019年前三季合併營收達9.09億元，較去年同期的8.11億元有所成長，毛利率達84.48%亦優於去年同期的68.75%；惟近年持續虧損，今年前三季虧損達1.91億元，每股稅後淨損達1元。

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