泰開膛手連弒5妓女　假釋出獄「扮禽獸律師手癢再犯」虐殺新歡…藏火車逃路！

▲泰國開膛手出獄又手癢，虐殺新女友。（圖／翻攝khaosod下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國1888年出現「開膛手傑克」，當時讓社會上人心惶惶。2005年泰國一名55歲殺人魔龐潘（Somkid Pumpuang）殺害5名性工作者，被稱為是「泰國開膛手」遭判無期徒刑之後，因表現良好假釋。龐潘出獄之後，在網路上交到女友，卻沒想到仍不改噬血，再度謀殺女友，18日於火車上被通報逮捕。

綜合外媒報導，龐潘當年因為殺害5名性工作者被判無期徒刑，當時新聞轟動泰國，被稱為是泰國的開膛手傑克。然而龐潘在獄中表現相當優良，因此獲判假釋出獄。龐潘出獄後透過臉書認識了51歲的酒店女服務生穆里香（Ratsami Mulichan），兩人進一步交往。

日前警方接獲報案，發現穆里香早已在處處附近身亡，調查後發現龐潘1日搬到女友住處附近，15日就將對方殺害，且手法相當殘忍。驗屍報告指出，穆里香是窒息而死，臉上也有血跡、手腕、腳踝都被綁起，頸部也被電線纏住，但仍不知道在遇害前是否清醒。



▲穆里香遭到愛人殺害，甚至被騙對方是律師。

穆里香的25歲兒子表示，不久前跟母親連繫，母親還說認識一名律師新歡，對方想要同居，更還打算買車一起開，卻沒想到是遇到殺人魔。案發之後，龐潘隨即逃離，警方寄出通緝獎金，18日收到一名火車乘客的報案，稱在火車上看到龐潘，隨即出動警隊將他逮捕。

當局表示，龐潘的狀況顯示泰國的減刑政策太寬鬆，將研討相對應措施。泰國是目前全球囚犯數量最多的國家之一，多半也與毒品有關聯，8成囚犯都有涉及販毒或吸毒。