「只餵水果」活活餓死18個月大男嬰　素食爸媽被控謀殺罪

▲爸媽竟然逼小孩一起吃全素,導致男嬰活活餓死。(圖/示意圖,非新聞當事人/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一對父母因為自己是素食主義者,便只以未煮熟的蔬果來餵食18個月大兒,結果導致對方營養不良最終活活餓死,2人上周被陪審團正式以一級謀殺罪等6項重罪起訴。

30歲男子奧利里(Ryan Patrick O'Leary)和35歲妻子希拉(Sheila O'Leary),一共育有4名孩子,9月27日晚間,希拉突然察覺18個月大的兒子沒有呼吸且全身冰冷,奧利里雖然試圖救回孩子的性命,然而警察抵達時對方仍被宣告死亡。

檢察官福克斯(Amira Fox)表示,受虐的除了男嬰,還有被告的另外三名孩子,分別為3歲、5歲和11歲,這些孩子因為嚴重營養不良,其中1人甚至不得不拔除大部分的牙齒。希拉坦承,他們平時只餵4個孩子吃芒果、香蕉、紅毛丹、酪梨等水果,死亡的男嬰因為還在喝母奶,所以死前一周完全沒有吃任何固態食物。

本案18日開庭時,原本被指控過失殺人的奧利里和希拉,被李郡(Lee County)陪審團改以一級謀殺罪、嚴重虐待兒童、嚴重過失殺人罪、虐待兒童和2項忽視兒童罪起訴,本案目前仍在審理中。

