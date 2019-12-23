川普總說「北韓都沒事」　暗派美偵察機刻意曝蹤…飛朝鮮半島警告！

▲RC-135偵察機是美國空軍最強的情資蒐集軍機。（圖／達志）

記者陳亭伃／綜合報導

儘管美國總統川普在國內面臨彈劾案，但外在的煩惱卻沒有停止。北韓日前警告若美國不配合在年底前重啟談判，並解除制裁，計畫將給美國一個「難忘的聖誕禮物」，這讓蠟燭兩頭燒的川普相當煩惱，即便對外不斷淡化北韓威脅，但知情人士指出，「根本無法阻止平壤的行為」。

綜合外媒報導，美軍RC-135W偵察機日前在朝鮮半島3萬英尺上空執行任務，月初時也多次出現在半島上空，基本上並不會在周末執行任務，但目前可能是在「矛盾期」（odd timing），不僅在飛行時間上做出更動，就連定位系統過去都會關閉，近日多次刻意曝露，外界認為也是美方的另類施壓。

此外，北韓日前也表示，若美國不配合在年底前談判，並將制裁解除，將用「聖誕大禮」的方式讓美國永生難忘，川普目前正遭到眾議院彈劾，處境相當緊迫。白宮知情人士也表示，過去川普淡化北韓問題，甚至誇獎北韓過去2年都沒有試射長程飛彈，證實他的外交策略有效，但倘若金正恩真的重啟武器測試，也就間接表示美朝之間「沒有談判餘地，北韓也認為美國不會取消制裁」局勢已定。

過去美國多位前總統都曾考慮摧毀北韓發射台的飛彈或攔截，但皆未使用，甚至在歐巴馬任內曾用網路破壞北韓系統，至於川普的實際計畫與作為，都尚不清楚。川普21日曾與日本首相安倍晉三通話，就北韓局勢做討論，日本支持「北韓全面去核」認為北韓的挑釁行為不可取，希望美朝間盡快取得共識談判。