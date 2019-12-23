宏都拉斯監獄爆幫派衝突釀18死　總統派軍警接管

▲衝突爆發後受害者家人齊聚在監獄外。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

一座位於宏都拉斯北部特拉市（Tela）的監獄在21日發生暴力衝突，造成至少有18名囚犯喪命、16人輕重傷，聯合維安部隊Fusina表示，已經從犯人身上查獲5把口徑9毫米的槍枝和彈藥。宏都拉斯目前受到毒品販運、幫派、貧窮和政府腐敗的影響，犯罪率始終居高不下。

國家監獄機構（National Penitentiary Institute）21日表示，有17名囚犯在監獄裡死亡，而另1人則是送醫後不治，根據當地媒體報導，這起衝突是幫派份子引起的暴力事件。

監獄發言人迪格納·阿吉拉爾（Digna Aguilar）表示，因為犯人擁有槍枝，危險性相當高，必須小心翼翼進入監獄內，否則也很容易成為暴力事件的受害者，因此也拖慢了調查的進度。

▲士兵於衝突爆發後在監獄門前待命。（圖／路透）

法醫目前將受害者運送到聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula）的司法太平間，進行屍體檢驗。

宏都拉斯是排除武裝衝突地區外凶殺案比例最高的國家，在2018年的數據顯示，每10萬名居民中有41.2起凶殺案發生。近期監獄犯罪事件頻傳，總統胡安·奧蘭多·埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）在17日下令，全國監獄將要轉由軍隊和警察組成的維安部隊接手，預計管理27所監獄，超過21000名囚犯。