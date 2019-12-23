　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

檳城大景！升旗山纜車故障…966遊客受困　消防帶隊徒步走下山

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬來西亞升旗山纜車。（圖／翻攝自Facebook／Penang Hill）

▲馬來西亞升旗山纜車。（圖／翻攝自Facebook／Penang Hill）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞檳城知名的景點升旗山（Bukit Bendera）纜車21日晚間7點左右突然故障，近千名遊客被困在山上。巧合的是，馬來西亞蘇丹阿布杜拉才剛與夫人搭乘完纜車，所以立刻下令搶修，幸好受困民眾在半夜一點左右全部安全撤離。纜車也在22日下午恢復售票營運。

綜合外媒報導，升旗山纜車在21日晚間七點左右傳出故障。檳城消防局發言人表示，共有966人受困，其中173人被卡在半山腰的纜車站，還有793人滯留在山頂上。消防隊也立刻出動四輪驅動車、巴士疏散旅客，所幸在半夜1點左右全部撤離完畢。目前初步判定是升旗山纜車液壓制動器發生故障。

▲▼馬來西亞升旗山纜車臉書。（圖／翻攝自Facebook／Penang Hill）

▲民眾不滿負責單位的處理方式。（圖／翻攝自Facebook／Penang Hill）

巧合的是，故障當天下午，蘇丹阿布杜拉才在檳城展開為期3天的拜訪行程，並與夫人一同搭乘升旗山纜車，所幸到5點多下山時都未傳出問題。阿布杜拉隨後要求有關單位盡速搶救。

根據《詩華日報》指出，不少受困民眾不滿現場的緊急措施，認為負責的單位並未提供山頂上的民眾，適當的急救與飲食。另外，現場除了老弱婦孺搭乘巴士與四輪驅動車下山外，大部分的民眾都是由搜救隊帶領步行下山。

►垃圾車輾斃新加坡兼職外送員　病妻領屍獨養11歲女兒
►保母沒注意…女嬰睡覺時翻身　「倒栽蔥」摔進垃圾桶窒息亡
►假巫醫謊稱驅除惡魔！手指性侵母女30分鐘　威脅「說出去會被附身」

ET快訊
交換禮物整過頭…孫生動怒「很像在霸凌」護成員！奎丁急道歉3次
快訊／鶯歌娃娃機台主被8人擄走　遭球棒毒打頭骨破裂慘死
女嬰被韓國瑜親頭…她怒控「完全沒告知」！網還原真相：綠衣才是
ET民調／台中市立委第①-④區：洪慈庸「被復仇」告急
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好心男免費送商務艙座位給她　88歲阿嬤爽享7小時服務：美夢成真

沼田幹夫估選情「蔡韓差5%」　分析個人魅力點！PTT狂轉：看得真透徹

川普、澤倫斯基通話後91分鐘　白宮要求「扣留烏克蘭援助款」

檳城大景！升旗山纜車故障…966遊客受困　消防帶隊徒步走下山

川普總說「北韓都沒事」　暗派美偵察機刻意曝蹤…飛朝鮮半島警告！

「只餵水果」活活餓死18個月大男嬰　素食爸媽被控謀殺罪

洛杉磯國際機場周邊大火　2遊覽車「燒剩骨架」第3車半邊遭火削！

第一次見面約「愛情旅館」　日男勒斃女伴嗆：氣她態度差

中日韓會議24日登場！文在寅、安倍晉三今出發北京　先後會談習近平

俄羅斯女冰球員「全裸年曆」火辣來襲！躺玫瑰花海模仿「美國心玫瑰情」

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

好心男免費送商務艙座位給她　88歲阿嬤爽享7小時服務：美夢成真

沼田幹夫估選情「蔡韓差5%」　分析個人魅力點！PTT狂轉：看得真透徹

川普、澤倫斯基通話後91分鐘　白宮要求「扣留烏克蘭援助款」

檳城大景！升旗山纜車故障…966遊客受困　消防帶隊徒步走下山

川普總說「北韓都沒事」　暗派美偵察機刻意曝蹤…飛朝鮮半島警告！

「只餵水果」活活餓死18個月大男嬰　素食爸媽被控謀殺罪

洛杉磯國際機場周邊大火　2遊覽車「燒剩骨架」第3車半邊遭火削！

第一次見面約「愛情旅館」　日男勒斃女伴嗆：氣她態度差

中日韓會議24日登場！文在寅、安倍晉三今出發北京　先後會談習近平

俄羅斯女冰球員「全裸年曆」火辣來襲！躺玫瑰花海模仿「美國心玫瑰情」

無畏貿易戰！49%亞太企業1年內有併購意願　超過十年平均

好心男免費送商務艙座位給她　88歲阿嬤爽享7小時服務：美夢成真

吃屎哥騎機車闖國道喊：我是直播界天王　要炸總統府判關3個月他怒了

民進黨明年國會不過半？　柯文哲：有可能

板機指術後腫脹…醫生摸一摸說發炎　核磁共振一照「肌腱斷了2.2公分」

屏東自小客車與機車相撞　騎士頭部重創不治！駕駛酒測值0.6毫克

沼田幹夫估選情「蔡韓差5%」　分析個人魅力點！PTT狂轉：看得真透徹

毯子靜電！可卡臘腸起床炸毛變「龐克傘蜥蜴」　媽狂笑：歐買尬

韓職洋將年薪平均近百萬美元　索沙重金回富邦排倒數

「海洋珍珠堡」限定口味！摩斯攜手日清推出2款泡麵門市限量開賣

國際熱門新聞

夫妻結婚30年生5子　「挖出老父母婚紗照」竟揭不堪風流史

辣女師器官外露　生物課嚇壞學生

她11歲被哥當洩慾娃娃　40年後報警卻換來他輕生

被迫失業　員工輾碎3000支iPhone

微波爐烹活貓　屁孩笑看牠絕望抓門

恐怖鬥狗場！狗輸了比賽...「肢解烤肉」分觀眾吃

她假懷孕殺閨密「後車箱塞屍」　偷3周大女嬰當親生

搶劫犯變律師　邀法官主持就職儀

女大生浮潛遭鯊魚群「五馬分屍」

克羅埃西亞總統大選　出口民調出爐

喀麥隆首都3層樓「全垮」4死12傷

4.5m巨蛇死咬兒子腳！　勇爸「拳頭狂揍」讓牠鬆口

貓頭鷹聖誕吊飾突轉頭 10歲女嚇哭

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

更多熱門

相關新聞

垃圾車輾斃兼職外送員　病妻領屍獨養女兒

垃圾車輾斃兼職外送員　病妻領屍獨養女兒

新加坡42歲電子公司員工彭偉森（音譯）因家計所需，在下班後兼職做外送員，日前在送餐路上不幸被垃圾車輾斃，留下患病的妻子及女兒，目前此案仍在調查中。

星光部隊在台傘訓受傷 曝兩國軍事交流

星光部隊在台傘訓受傷 曝兩國軍事交流

12歲目睹媽遭性侵　少年6年後後兇手

12歲目睹媽遭性侵　少年6年後後兇手

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

關鍵字：

馬來西亞檳城升旗山升旗山纜車東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

韓國瑜抱女嬰親頭　醫師傻眼曝案例

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

林佩瑤婚紗超兇！星光二班驚呼：胸口可以放鬆嗎

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

阿婆站牛肉麵店門口激動不敢說話！老闆馬上懂…她哭了

病妻車停國道6號　翻護欄墜橋亡

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面