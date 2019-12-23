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沼田幹夫估選情「蔡韓差5%」　分析個人魅力點！PTT狂轉：看得真透徹

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▲▼台日交流聯誼會成立。沼田幹夫（圖／記者季相儒攝）

▲沼田幹夫分析台灣明年總統大選選情。（圖／記者季相儒攝）

記者林瑩真／綜合報導

日本前駐台代表沼田幹夫22日受邀在東京演講，談到台灣2020年的總統大選，他認為民進黨候選人蔡英文及國民黨候選人韓國瑜兩人差距可能只有5%，且民進黨在立法院的67席次一定會掉，甚至拿不到過半席次。

沼田幹夫分析，中國國家主席習近平頻頻向台灣表示「不排除武統」、「一國兩制」，反而使總統蔡英文支持率不斷上升，隨著香港爆發反送中運動，蔡英文支持率暴增至4成以上，這是習近平送給蔡英文的禮物，「看來習近平是挺喜歡蔡英文的」。

沼田幹夫認為，蔡英文有能力、堅毅又清廉，但缺乏號召力，比起炒熱氣氛的人，更像是「降溫」角色，但目前蔡英文支持率不到50%，若不能炒熱氣氛，難以拉票；反觀韓國瑜，能力近乎是0，卻因為隨和、身段低，遲到還言行幽默，吸引許多人圍繞身邊，這種能力不能小覷。

因此沼田幹夫相信，雖然目前民調來看，蔡英文大贏韓國瑜20%，但支持率差距應該不會太大，最後相差恐怕只有5%，甚至是5%以內。更重要的是，立法院的113席席次，民進黨67席次一定會掉，總統大選後甚至拿不到過半的57席次，國民黨有機會成為國會最大黨。

沼田幹夫說，該考慮的是，蔡英文連任、民進黨國會未過半，政策能執行到什麼程度，「日本自民黨也曾因國會未過半，結果很慘」。軍事政論家都說，台日間安全保障對策很重要，但他認為，要協商安全保障問題，需要強大施政能力和魄力。

日本前駐泰國大使岡崎久彥曾對沼田幹夫說，台灣持續存在對日本的和平、安定及未來繁榮都很重要，他現在覺得岡崎久彥說的很對。

過去沼田幹夫拜會前總統李登輝時，李登輝曾問他台日是什麼關係，最後李登輝說了三次「單相思」，他理解李登輝的意思是，台灣希望日本能採取行動，但沒能獲得日本回應。

沼田幹夫的評論也被轉載至PTT，網友們大讚沼田幹夫看得非常透徹，「韓國瑜真的有口才+個人魅力很強，必須承認」、「韓的部分一開始覺得不能小看，但看久了以後就會發現原來只有這樣，而且糟糕的人格特質都會跑出來」、「小英本身很乾淨無誤阿」、「草包那種沒有被他騙過輸不會醒的」。

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