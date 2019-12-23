中日韓會議24日登場！文在寅、安倍晉三今出發北京　先後會談習近平

▲第七次中日韓高峰會，李克強、安倍晉三及文在寅握手。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

第八次中日韓領導人會議將於24日登場，中國國家主席習近平、南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三將針對東北亞局勢交換意見，討論三國未來合作方向。23日一早，文在寅及安倍晉三都分別從南韓、日本出發，前往中國。

綜合外媒報導，文在寅一早從南韓出發，23日預計先前往北京會晤習近平，這是繼6月的大阪G20峰會後，時隔6個月的「文習會」，會針對南韓部署薩德系統一事商討可能解決辦法；之後則前往成都，與國務院總理李克強會談並共進晚餐。

至於安倍晉三，同樣在23日一早從日本出發，預計下午到達北京並與習近平會談，並針對明年春季習近平將作為國賓訪問日本一事，討論中日的雙邊關係，此外還會談到中國海警船駛入釣魚台列嶼海域（日本稱尖閣諸島）外圍海域航行、香港議題等。

24日則進行第八次中日韓領導人會議，討論重點將圍繞北韓、經濟議題，以及三邊合作方向，會後，3人將舉辦聯合記者會，共進午餐。24日下午，則是日韓正式雙邊會談，包括撤銷限貿措施、恢復日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）等議題。

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